Los Rabanes tienen plazo hasta este miércoles para responder demanda de Gringo Man por $110 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La banda panameña fue notificada oficialmente en Miami el día del partido de Panamá vs. Ghana

La disputa judicial entre el pionero panameño del dancehall y reguetón Jaime Davidson, conocido artísticamente como “Gringo Man”, y la agrupación Los Rabanes, entró en una etapa crítica, luego de que la banda fuera formalmente notificada por un tribunal federal de Estados Unidos sobre la demanda consolidada por $110 millones de dólares presentada en su contra, donde también figuran Emilio Estefan y Sony Music, entre los demandados.

Notificación oficial de demanda a Los Rabanes.

De acuerdo con el “docket sheet” —la hoja oficial de registro de actuaciones del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida— la notificación fue entregada personalmente el 17 de junio de 2026 a las 8:43 p.m. a Emilio Regueira, fundador y principal integrante de Los Rabanes, en el local The Foodie Park de Miami, donde la agrupación se presentaba precisamente el mismo día en que Panamá disputaba su primer partido del Mundial frente a Ghana.

El local ofrecía una fiesta de fútbol con sabor panameño.

Rabanes en Miami.

21 días para responder

El documento judicial indica que, conforme a las Reglas Federales de Procedimiento Civil, los demandados disponen de 21 días para contratar un abogado y presentar una respuesta formal o una moción ante el Tribunal.

El plazo expira este miércoles, 8 de julio, y, de no hacerlo, la parte demandante podrá solicitar que la Corte dicte un fallo en rebeldía.

La notificación fue realizada por el notificador procesal Tyrone Mapp, quien dejó constancia oficial de la entrega de la “Citación en una Acción Civil” y de la Segunda Demanda Enmendada por presuntas infracciones de derechos de autor, infracción contributiva y vicaria, violaciones a la DMCA, falsa designación de origen y enriquecimiento injusto, entre otras reclamaciones.

Notificación oficial de demanda a Los Rabanes.

Demanda consolidada por $110 millones

El caso adquirió mayor dimensión el 24 de junio de 2026, cuando el juez federal K. Michael Moore ordenó consolidar en un solo proceso las dos acciones relacionadas presentadas por Davidson.

La nueva demanda consolidada, presentada el 2 de julio, reúne una reclamación de 100 millones de dólares vinculada al catálogo histórico de Davidson y otra de 10 millones relacionada específicamente con el supuesto uso de la canción “Dónde Lo Conseguiste” en el tema “Señorita A Mi Me Gusta Su Style” de Los Rabanes.

Los Rabanes en Miami.

La controversia musical

Davidson sostiene que “Dónde Lo Conseguiste” fue utilizada sin autorización, sin crédito como compositor ni productor y sin pago de regalías. Fuentes cercanas a Los Rabanes han manifestado que se trató de un tributo al compatriota.

La controversia cobró visibilidad adicional luego de que la plataforma pública WhoSampled identificara a “Señorita A Mi Me Gusta Su Style” como una obra que contiene una “interpolación o sample recreado de voces/letras” de la canción de Gringo Man. No obstante, dicho registro no constituye una decisión judicial ni prueba definitiva del caso.

Juicio previsto para 2027

El juicio con jurado fue programado para el 25 de enero de 2027 en el tribunal federal de Florida, aunque las partes aún podrían acudir a un proceso de mediación.

Por ahora, la atención se centra en si Los Rabanes responderán antes del vencimiento del plazo judicial, un paso clave para evitar que la Corte emita un fallo en rebeldía dentro de una de las demandas musicales más cuantiosas que involucran a artistas panameños en Estados Unidos.