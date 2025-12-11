Lujos y grandes gastos: las pruebas de la fiscalía contra Héctor Brands

El caso contra Héctor Brands dejó al descubierto el aparente imperio de lujos y dinero que rodeaba al exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector de Pandeportes, un flujo económico que, según la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, alcanzaba también a su círculo familiar.

Los detalles salieron a relucir en las audiencias en las que se imputó a Brands y a parte de su familia por el delito de blanqueo de capitales, en las que se ordenó la detención del exdiputado y su cercano colaborador Elvis Enrique Rodríguez.

Una de las situaciones que llamó la atención de la fiscalía fueron los gastos realizados por Brands relacionados con la compra de joyería y tarjetas de crédito.

La investigación arrojó que realizó gastos por $28 mil 889 mil en la compra de joyas en la exclusiva Euro Boutique.

Entre esas joyas se incluían un collar de 18 quilates con precio de $6 mil 889, un brazalete de $10 mil 957, otro collar de $6 mil. También, un reloj Cartier Santos de $7 mil y un brazalete de $9 mil.

Familiares del exdiputado Héctor Brands fueron aprehendidos en el marco de la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

Otro aspecto de la investigación lo constituyen transferencias por la sumas de $554 mil hechas, por Elvis Rodríguez, a través de la empresa Multiservicios Modernos, que mantiene contratos para la limpieza de la Cinta Costera, que fueron usados para el pago de tarjetas de crédito Platinum Visa.

Rodríguez es miembro de la sociedad Multiservicios Modernos, a través de la cual se transferían dineros de los contratos obtenidos por Brands, que luego eran enviados a la sociedad Service Solutions, de la que el exdiputado posee el 80%.

También el exdirector realizó múltiples transferencias a su entorno familiar por montos cercanos a los $190 mil para el pago de tarjetas de crédito, viajes, la compra de autos y otros gastos.

En su imputación de cargos, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada estima que el dinero manejado por Brands y su familia era producto de fondos no justificados que obtuvo cuando era director de Pandeportes.

Uno de los hijos del exdiputado Héctor Brands, aprehendido en la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

Un informe de la Contraloría General de la República, que abarca los años 2021-2024, señala que Brands no pudo justificar la procedencia de $649 mil 292, tras abandonar el cargo, y que ese patrimonio fue obtenido ilegalmente.

Sin embargo, la fiscalía afirma que en realidad el enriquecimiento injustificado de Brands alcanza los $3 millones 087 mil.

Que además de los $649 mil 292 detectados por contraloría, recibió una transferencia por $554 mil 582 a través Multiservicios Modernos S.A. y así como otra transferencia por $1 millón 883 mil realizado a favor de Services Solutions, cuyo destinatario final era el exdiputado.

De acuerdo con la fiscalía, estos fondos fueron movilizados a través de las empresas Multiservicios Modernos y Servicios Solutions, con la colaboración de Rodríguez, el supuesto “testaferro” de Brands.

Rodríguez fue director ejecutivo de la fundación Movimiento Nueva Generación, fundada por Brands en el año 2000, cuando promovía ligas deportivas en comunidades.

El jueves 10 de diciembre, en audiencias separadas, Brands fue imputado por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Mientras que sus hijos Aldair Brands, Aimar Brands Cedeño y Héctor Alberto Brands Orozco están imputados por los delitos de blanqueo de capitales y se les concedió una medida cautelar retención domiciliaria.

La misma medida fue aplicada a su exesposa, Ileana Cedeño, y a su actual pareja, Yasbel Núñez.

Por el caso que se le sigue al exdiputado Héctor Brands, también han sido aprehendidas al menos nueve personas. LP/Isaac Ortega

En tanto, se ordenó la medida cautelar de reporte periódico para la hermana del exdirector de Pandeportes, Edy Luz Anayansi Brands, y para Yoani Vega, esposa de Elvis Rodríguez.

La defensa de Brands, que no se opuso a la imputación de cargos, alegó que puede probar la procedencia legítima de los bienes de su cliente y que la fiscalía no les permitió acceso al expediente en tiempo oportuna para realizar una defensa efectiva.