Luz verde a $2.1 millones para construir sedes judiciales en Los Santos y Veraguas

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La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes 24 de marzo un traslado de partida por la suma de $2 millones 174 mil a favor del Órgano Judicial para el inicio del proceso de licitación para la construcción de las sedes regionales en las provincias de Los Santos y Veraguas.

María Cristina Cheng Stanziola, magistrada presidenta de la Corte, presentó la solicitud de traslado de partida para cubrir las necesidades iniciales de los trámites de convocatoria para la ejecución de ambas obras, las cuales consideró importantes para hacer frente a la creciente demanda de los usuarios en ambas provincias.

Stanziola relató a los miembros de la comisión que en ambas provincias se debe hacer efectivo el pago de alquileres por un monto cercano a los $2 millones. Añadió que se trata de oficinas que se encuentran dispersas en diferentes puntos, lo que dificulta el acceso de los usuarios del sistema.

Comisión de Presupuesto de la AN aprueba dos traslados de partida al Órgano Judicial... Más detalles en la web: https://t.co/05O8pqqQN6 pic.twitter.com/T8T4fhI6rh — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) March 24, 2026

La magistrada también explicó que la construcción de ambas sedes representará un importante ahorro para el Órgano Judicial.

Los fondos también serán utilizados para la creación de 180 plazas para trabajadores manuales y personal tercerizado que realiza labores de mantenimiento y limpieza en la institución.

El Órgano Judicial abrirá un banco de datos para las personas interesadas, del cual se realizará una selección de acuerdo con las aptitudes de cada aspirante.

La magistrada también se refirió al avance de la implementación de la carrera judicial, en la que ya han ingresado un total de 600 funcionarios. Aseguró que se trata de un proceso que se mantiene en ejecución permanente.

En tanto, el magistrado Olmedo Arrocha, quien también estuvo presente en la Comisión de Presupuesto, se refirió al avance de la puesta en funcionamiento del nuevo Código Civil, que ha acortado el tiempo de tramitación de los procesos en esa jurisdicción.

Relató que en unos cuatro a cinco años debe estar terminado el proceso de descongestión de los casos tramitados con el sistema anterior.