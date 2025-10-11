Panamá, 11 de octubre del 2025

    ADUANAS PANAMÁ

    Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá

    Getzalette Reyes
    Este sábado se detectó dinero sin declarar en un hecho donde estuvieron implicados madre e hijo. Cortesía/Aduanas

    Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas decomisaron $28,176 en efectivo no declarado a dos pasajeros de nacionalidad colombiana, madre e hijo, durante un operativo de control realizado en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

    Ambos viajaban en un vuelo comercial procedente de Bogotá, Colombia, cuando fueron seleccionados para una revisión rutinaria.

    Según el reporte oficial, la primera pasajera indicó portar $9,780, pero al realizar una inspección secundaria, en presencia de un agente del Servicio Nacional de Migración, se halló una suma adicional de $8,180 escondida dentro de unas medias colocadas en un par de zapatillas. En total, llevaba $17,856, superando el monto permitido sin declaración formal.

    El segundo pasajero, su hijo, declaró $9,000, pero durante la revisión secundaria se encontraron $620 escondidos en un par de medias y $2,200 en los bolsillos de un jean dentro de su mochila, alcanzando un total de $10,320.

    El dinero y los indicios fueron remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente sobre el transporte transfronterizo de valores.

    La Autoridad Nacional de Aduanas recordó que los viajeros deben declarar cualquier monto igual o superior a $10,000, ya sea en efectivo, cheques o instrumentos negociables, y que la declaración jurada de viajero puede completarse virtualmente, tanto en el país de origen como en el destino.

    Getzalette Reyes

