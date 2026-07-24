Mafia Filipina: la red de Betania que extendió sus tentáculos hasta Europa y Egipto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La investigación de la fiscalía cuenta con elementos entregados por la autoridades de España y otros países de Europa.

La denominada Mafia Filipina, una red criminal que operaba en el área de Santa María, Betania, mantenía conexiones en España, la República de Kosovo y Egipto para el tráfico de drogas.

Así lo reveló el fiscal de drogas Joseph Díaz durante una audiencia celebrada el pasado miércoles en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

La investigación desarrollada por el Ministerio Público, que se inició en 2025 y requirió la colaboración de la Policía de España, la cual suministró información sobre el decomiso de dos cargamentos de drogas y la detención de dos personas, dejó al descubierto los nexos del grupo con el crimen transnacional.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Drogas aportó evidencias y diligencias de vigilancia y seguimiento con las que detectó la participación de unas 35 personas en ese grupo criminal.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades solo han podido capturar a 14 de sus integrantes, de los cuales se imputaron cargos por conspiración para el tráfico de drogas y blanqueo de capitales a cinco personas.

De los cinco imputados, la jueza de garantías Clara Montenegro ordenó la detención de dos y aplicó las medidas cautelares de notificación periódica a los otros tres.

Funcionarios de la DIJ trasladan a los procesados ante el juez de garantías.

Mientras que a los restantes nueve aprehendidos se les vincula con el delito de pandillerismo, la audiencia de legalización de la aprehensión se desarrolló este jueves, y en ella la Fiscalía alegó que los procesados están relacionados con delitos de robo, asalto con arma de fuego, extorsión y homicidio.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que un sujeto apodado “John Wick” —nombre del personaje interpretado por Keanu Reeves en la saga cinematográfica del mismo nombre—, quien fue asesinado a tiros el pasado 20 de mayo en la vía Ricardo J. Alfaro, formaba parte de este grupo criminal y que varios de los miembros de la red asistieron a sus honras fúnebres.

La investigación también arrojó que este grupo mantenía filiales en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, así como en el barrio de San Joaquín y en el área de La Proqueriza, en la provincia de Panamá.

Según las pesquisas, las células de este grupo criminal eran utilizadas para introducir droga en contenedores con destino a España y otros países de Europa.

La Fiscalía presentó como elemento de convicción ante la jueza de garantías una serie de visualizaciones en la red social TikTok en las que se observa a presuntos miembros de esta red criminal haciendo apología de sus actividades delictivas.

También se presentaron otras diligencias de seguimiento y vigilancia realizadas a varios miembros de la organización criminal que, según la Fiscalía, demuestran su vinculación con los hechos delictivos investigados.

Se tiene previsto que las audiencias de legalización de las aprehensiones, imputación y ampliación de medidas cautelares concluyan en los próximos días.