Magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo concluyen su período como magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Cecilio Cedalise y Ángela Russo culminaron su período como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tras concluir los 10 años para los cuales fueron nombrados durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).

Cedalise y Russo asumieron el cargo el 4 de enero de 2016. Ambos fueron escogidos de una lista de 10 aspirantes, grupo que a su vez fue seleccionado entre 153 candidatos que enviaron sus hojas de vida al comité encargado de la evaluación.

De acuerdo con un informe del Órgano Judicial, al inicio de su gestión, Cedalise, como magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, asumió el conocimiento de 494 casos de vigencias anteriores, correspondientes al período 2001-2015.

Como miembro del Pleno de la Corte, le fueron asignados un total de 1,583 expedientes, que, sumados a los 494 anteriores, alcanzaron la cifra de 1,675 procesos, con un índice de resolución del 92%.

Durante su gestión como magistrado también le correspondió atender 10 procesos contra diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

En tanto, la magistrada Russo, quien integró la Sala Primera de lo Civil, ejerció importantes responsabilidades institucionales, entre ellas: vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia; presidenta de la Sala Primera de lo Civil; coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial; y coordinadora de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

En 2023 elaboró el Protocolo sobre Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Basada en Género, con énfasis en mujeres indígenas y migrantes, el cual ha sido desarrollado en cuatro fases: elaboración del instrumento, validación, divulgación, monitoreo y evaluación.