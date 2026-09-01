Mantienen notificación periódica a Eleine Salterio, esposa de exdirector de la DGI Publio De Gracia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la medida cautelar de notificación periódica a Eleine Salterio, esposa del exdirector general de Ingresos Publio De Gracia, imputada por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Los magistrados Julissa Saturno, Yanilka Quijano y José Correa estimaron que las medidas cautelares de notificación dos veces a la semana, impedimento de salida del país y no acercarse a los otros imputados en el proceso son suficientes e idóneas en este caso.

Recalcaron que la decisión del juez de garantías estuvo ajustada al momento procesal de la investigación, por lo que deben mantenerse hasta que sean modificadas.

Durante una audiencia que se inició a las 2;00 p.m. de este lunes, el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez solicitó aplicar la medida de detención preventiva a Salterio por considerar que el delito imputado es grave y existe el riesgo de que pueda destruir pruebas.

Rodríguez sostuvo que Salterio recibió de De Gracia la suma de $177 mil 491 que provenían de actos de enriquecimiento injustificado durante su gestión como director general de Ingresos (DGI), entre los años 2019 y 2020 y que se trató de conducta grave penada por la ley.

Sin embargo, la moción presentada por el fiscal fue refutada por la abogada defensora Saray Blaisdell, quien alegó que su cliente labora para una prestigiosa empresa multinacional y que los dineros recibidos corresponden a pagos y bonificaciones por su desempeño.

Blaisdell también relató que hasta el momento la Fiscalía no ha presentado elementos que puedan probar que los dineros de su cliente tuvieran un origen ilícito.

El exdirector de la DGI está imputado por los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

A la audiencia también debía comparecer Publio De Gracia, ya que sus abogados pedían revisar la medida de detención preventiva aplicada por el juez de garantías, pero este no pudo conectarse vía Zoom.

La Dirección del Sistema Penitenciario informó que la cárcel de Tinajitas, en donde se encuentra De Gracia, tenía problemas de conexión, por lo que se agendó para el 12 de septiembre como nueva fecha de la audiencia.

De Gracia fue aprehendido el pasado lunes 10 de agosto por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, tras una orden de la Fiscalía Anticorrupción.

Según la Fiscalía, De Gracia, durante su gestión ante la DGI, acumuló $724,682 que no pudo justificar y, además, transfirió fondos a su esposa y a Dinoska Ríos Santamaría para la adquisición de bienes, entre ellos, vehículos de lujo.

De acuerdo con la Fiscalía, De Gracia tenía cuatro tarjetas de crédito cuyos saldos cancelaba en efectivo, sin que se pudiera establecer su procedencia exacta. Solo en el pago de las tarjetas destinó $397 mil.