María Cristina Chen Stanziola es elegida nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió a la magistrada María Cristina Chen Stanziola como nueva presidenta de ese órgano judicial para el período de los próximos dos años.

La decisión se adoptó durante una sesión que inició a las 3:30 p.m., con una votación de siete votos a favor y dos en contra, Chen Stanziola sucede en el cargo a la magistrada María Eugenia López, quien ejerció la presidencia de la Corte durante dos períodos consecutivos.

Yadira Cheng Rosas, fue la encargada de juramentar a Chen Stanziola como presidenta de la Corte.

Además de presidir el Pleno de la Corte, Chen Stanziola también actuará como presidenta de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Cuarta de Negocios Generales, y será la encargada de representar a la máxima casa de justicia en todos los actos oficiales.

María Cristina Chen Stanziola.

El artículo 74 del Código Judicial establece que “el mes de enero de cada año la Corte Suprema de Justicia elegirá por mayoría de votos al presidente y vicepresidente de la corporación”.

Trascendió que durante la sesión fueron postulados al cargo de presidente de la Corte los magistrados Carlos Vásquez, Olmedo Arrocha y María Eugenia López.

A las 6:00 p.m., los miembros del Pleno decretaron un receso al no llegar a un consenso en la elección del nuevo presidente de la Corte.

Chen Stanziola, quien fue designada como magistrada de la Corte durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024), aseguró que velará por el mejoramiento de la administración de justicia.

A la sesión del Pleno de la Corte se incorporaron los magistrados Gisela Agurto y Carlos Villalobos, quienes más temprano fueron juramentados en sus cargos por el presidente José Raúl Mulino.

Agurto, que se desempeñará en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, aseguró que el Órgano Judicial debe apostar por la capacitación permanente de su personal para brindar una buena administración de justicia.

Afirmó además que, durante más de 30 años de servicio en la administración de justicia, conoce las necesidades existentes en cuanto a la formación y capacitación permanente del personal.

En tanto, el magistrado Villalobos, quien estará en la Sala Civil, consideró que llegar a la Corte Suprema de Justicia es la máxima aspiración de todo abogado.

Villalobos también abogó por dotar al Órgano Judicial de los instrumentos necesarios para lograr una mejora en la administración de justicia, eficiente y que llegue a todos los usuarios del sistema.

En los últimos meses, la administración de la Corte Suprema de Justicia estuvo en el centro de la polémica debido a varias decisiones, entre ellas la aprobación de un fondo de jubilación que permitía a los magistrados retirarse con el 100% de su salario.

Sin embargo, tras la presión ciudadana, el Pleno de la Corte decidió suspender el Decreto N.° 407 del 18 de julio de 2024, que daba sustento a esta medida.

Previamente, el 8 de enero de 2024, los magistrados aprobaron un ajuste salarial de $4,000, elevando sus ingresos mensuales a $14,000, lo que luego fue señalado como antecedente del cuestionado plan de retiro.

Cifras oficiales del Órgano Judicial indican que en los últimos cinco años se gestionaron 821,000 casos, de los cuales 763,000 fueron resueltos, lo que representa un 93% de descongestión procesal y una reducción del 30% del rezago judicial.

Entre 2021 y 2025, la Corte Suprema atendió 26,631 nuevos procesos, prácticamente resueltos en su totalidad.