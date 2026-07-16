Marie Claire: Le darán su último adiós mientras el detonante de su partida podría tomar otro giro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Familiares y amigos despedirán este viernes a la influencer y empresaria panameña

Marie Claire González Atencio, la reconocida empresaria, escritora, conferencista e influencer de 39 años cuyo fallecimiento conmocionó al país y trascendió las fronteras, será despedida este viernes, cuando familiares y amigos se reunirán para rendirle tributo en medio de sus honras fúnebres.

Se informó que los actos fúnebres se llevarán a cabo a las 4:00 p.m. en la Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, ubicada en la vía principal de Altos de Panamá, en Condado del Rey.

González Atencio, destacada por Forbes como una de las mujeres más poderosas de Centroamérica debido a su liderazgo tecnológico y su férrea defensa del empoderamiento femenino, ha recibido el pésame de diversas instituciones, incluyendo a la Embajada de Israel.

Honras fúnebres.

Sin embargo, lo que inicialmente se abordó en plataformas digitales como una tragedia vinculada a la salud mental y el ámbito sentimental, podría dar un giro drástico hacia otros detonantes que alcanzarían las esferas legal y corporativa.

El análisis de las últimas palabras

El comunicador Álvaro Alvarado encendió las alarmas públicas al solicitar a las autoridades judiciales una investigación profunda y rigurosa sobre el entorno de la empresaria.

Según Alvarado, el análisis detallado del último mensaje publicado por González en sus redes sociales devela que la presión económica y un presunto fraude corporativo representaron más del 60% del detonante que la llevó a la depresión extrema.

Álvaro Alvarado. LP / Archivo

En su escrito de despedida, Marie Claire dirigió un fuerte reclamo a un individuo denunciando humillaciones recurrentes, gritos en espacios públicos, disputas legales y un fuerte conflicto financiero.

“Regatear mis derechos y los derechos de mis hijos es de gente miserable”, decía una de las líneas clave del texto expuesto en las historias de Instagram de la influencer.

La hipótesis de un despojo empresarial

Alvarado reveló haber recibido testimonios directos de allegados a la víctima que confirman que González Atencio atravesaba una dura batalla legal tras haber sido presuntamente despojada de sus derechos accionarios.

Según Alvarado, recibió información de que la influencer presuntamente cofundó una compañía y, posteriormente, fue excluida por completo de la sociedad sin el debido reconocimiento de su trabajo ni de sus aportaciones financieras.

Marie Claire González, empresaria, escritora y conferencista panameña, cuya historia trascendió fronteras tras sus últimas publicaciones en redes sociales.

Aparte del conflicto sentimental, este panorama de desprotección institucional, sumado a la lentitud de los procesos judiciales en el país, habría colocado a la víctima en un estado de vulnerabilidad absoluta al sentir que quedaba “en la calle”, dijo Alvarado.

El comunicador instó al Ministerio Público a no archivar el caso y a seguir la pista financiera y de sociedades, para esclarecer las responsabilidades civiles o penales detrás del desgaste psicológico infligido a la empresaria e influencer panameña. “Yo voy a seguir investigando”. advirtió Alvarado.