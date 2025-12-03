Marines de Estados Unidos extienden entrenamiento de supervivencia en la selva panameña hasta 2026

Exclusivo Suscriptores

El cuerpo de marines de Estados Unidos extendió hasta marzo de 2026 el proceso de entrenamiento de soldados en técnicas de sobrevivencia en la jungla en las selvas panameñas, como parte del memorando de entendimiento suscrito entre Panamá y la Secretaría de Defensa estadounidense.

El programa se ejecuta bajo el amparo legal de este Memorándum de Entendimiento pactado entre el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

También serán parte de los entrenamientos miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional, quienes, junto al personal estadounidense, se entrenan en tácticas para sobrevivencia en la selva, rescate y evacuación de heridos.

Parte de los entrenamientos se desarrollan en la base Aeronaval Cristóbal Colón del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), ubicada en las instalaciones del antiguo fuerte Sherman en la provincia de Colón, donde se mantienen desplegados un grupo de soldados estadounidenses y panameños.

Entrenamiento para evacuación segura. Isaac Ortega.

El capitán del Ejército de los Estados Unidos, Nelson Marchan, quien está a cargo de la escuela combinada de jungla, explicó que el entrenamiento se realiza por 17 días y se fundamenta en tácticas para la sobrevivencia en la jungla.

Marchan, de origen venezolano, explicó que hasta ahora unos 46 miembros del cuerpo de marines han recibido entrenamiento en tácticas de sobrevivencia en la jungla, mientras que el personal panameño, además, ha recibido entrenamiento en técnicas de rescate de heridos para su evacuación en helicópteros.

El militar detalló que parte del personal del ejército estadounidense pertenece a la escuela de entrenamiento en selva de Hawái, pero que, debido a las características de las selvas panameñas, se decidió reforzar las tácticas para sobrevivir en un entorno de jungla hostil.

Soldados del Ejército de los Estaods Unidos, del Senan, Senafront y la policía participan del entrenamiento para el rescate de heridos. Foto. Isaac Ortega.

Los ejercicios se dividen en tres fases: la primera está destinada a la sobrevivencia en la selva, dirigida por instructores panameños, en la que los participantes se especializan en la construcción de refugios, elaboración de utensilios, purificación de agua y orientación en la jungla.

Una segunda fase está orientada a la extracción, rescate y traslado de heridos de manera segura con el uso de helicópteros y una tercera fase de afianzamiento de los conocimientos.

Marchan estimó que hasta ahora se ha dado entrenamiento a 42 militares estadounidenses en técnicas avanzadas de operaciones en selva y labores de rescate.

Interrogado sobre si el personal entrenado aquí participaría en una eventual invasión a Venezuela, el militar dijo desconocer esa situación y que su tarea era participar del entrenamiento que se desarrolla en Panamá.

Por su parte, el capitán Ariel Rosas del Senan relató que los ejercicios tienen la intención de mejorar la operatividad y la táctica de los participantes, ya sea en un ambiente selvático o en técnicas de socorro.

Rosas enfatizó que en el entrenamiento se hace énfasis en técnicas para combatir la delincuencia común y el crimen organizado. En los ejercicios participan 14 instructores panameños y 13 del Ejército de los Estados Unidos.

Entrenamiento para asistir a personas heridas.

De los ejercicios también participó un helicóptero tipo Black Hawk, desde el cual se practica el rescate de heridos para su evacuación segura.

El numeral dos del acuerdo de entendimiento suscrito entre Panamá y los Estados Unidos detalla que, para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, tanto el Minseg como el personal estadounidense podrán hacer uso conjunto de las áreas, entre las que se detallan la Base Aeronaval Cristóbal Colón, antiguo Fuerte Sherman, la base Naval Vasco Núñez de Balboa y la base Naval Capitán de Fragata Noel A. Rodríguez, antigua Estación Naval de Rodman.

También figuran el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico y la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez, antigua Base de la Fuerza Aérea en Howard.

En la actualidad, el Ejército de los Estados Unidos ha desplegado en el Caribe parte de su flota naval para combatir lanchas pertenecientes al cartel de Los Soles (asentado en Venezuela) que envía droga hacia Estados Unidos.