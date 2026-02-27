Panamá, 27 de febrero del 2026

    Preparación

    ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Los entrenamientos se están realizando desde hace meses. Cortesía

    Al menos 41 infantes de Marina de Estados Unidos llegaron a Panamá para participar en un plan de entrenamiento, como parte de las actividades de cooperación entre ambos países.

    De acuerdo con un comunicado del Servicio Nacional Aeronaval, los ‘marines’ estadounidenses participarán en un entrenamiento combinado con personal especializado de esta entidad, al igual que con agentes de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras.

    Se resalta que estos entrenamientos se llevarán a cabo en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón, y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, en Panamá Pacífico.

    El Servicio Aeronaval resaltó que este programa de entrenamiento contribuye a fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño para la protección del Canal de Panamá y de los intereses del país.

    La presencia de personal militar estadounidense en el istmo se ha visto reforzada tras el aumento de la cooperación en materia de seguridad, acordada mediante un memorándum firmado en abril de 2025 entre ambos Estados.

