Panamá, 30 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ENTRENAMIENTO

    Marines estadounidenses llegarán a Panamá en octubre a bordo de un Hércules; también arribarán dos Black Hawk

    José González Pinilla
    Marines estadounidenses llegarán a Panamá en octubre a bordo de un Hércules; también arribarán dos Black Hawk
    Helicóptero modelo Black Hawk.

    Aproximadamente 50 infantes de marina de Estados Unidos llegarán a Panamá a principios de octubre a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea norteamericana.

    Durante su estadía, los marines entrenarán junto a miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional, en el marco del curso “Entrenamiento combinado de Operaciones de la Selva”, que se desarrollará del 9 al 29 de octubre.

    Así lo informó este marte 30 de septiembre el Ministerio de Seguridad Pública a través de un comunicado.

    En las maniobras participará la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur, los infantes del 2.º Batallón, 6.º Regimiento de Marines de Estados Unidos y agentes de la Fuerza Pública panameña.

    El despliegue contempla también la llegada de dos helicópteros militares HH-60 Black Hawk del 1.er Batallón del 228.º Regimiento de Aviación, previstos para el 6 de octubre, que brindarán apoyo en evacuaciones médicas durante el curso.

    José González Pinilla

    Editor


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • Panel arbitral queda en firme en demandas de First Quantum contra Panamá por la mina. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más