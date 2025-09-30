Marines estadounidenses llegarán a Panamá en octubre a bordo de un Hércules; también arribarán dos Black Hawk

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Aproximadamente 50 infantes de marina de Estados Unidos llegarán a Panamá a principios de octubre a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea norteamericana.

Durante su estadía, los marines entrenarán junto a miembros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y la Policía Nacional, en el marco del curso “Entrenamiento combinado de Operaciones de la Selva”, que se desarrollará del 9 al 29 de octubre.

Así lo informó este marte 30 de septiembre el Ministerio de Seguridad Pública a través de un comunicado.

En las maniobras participará la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur, los infantes del 2.º Batallón, 6.º Regimiento de Marines de Estados Unidos y agentes de la Fuerza Pública panameña.

El despliegue contempla también la llegada de dos helicópteros militares HH-60 Black Hawk del 1.er Batallón del 228.º Regimiento de Aviación, previstos para el 6 de octubre, que brindarán apoyo en evacuaciones médicas durante el curso.