Martinelli insiste en el principio de especialidad, para no responder por caso de la Caja de Ahorros

Audiencia de afectación de derechos

Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) intentaran que el Ministerio Público deje de investigar a su cliente por las irregularidades en la concesión de un préstamo de la Caja de Ahorros (CA) al contratista original del centro de convenciones en Amador.

Roniel Ortiz, abogado de Martinelli, sostiene que al expresidente lo protege el principio de especialidad contemplado en el tratado de extradición de Panamá y Estados Unidos y, por tanto, no puede ser investigado por causas distintas a aquella por la que fue extraditado, en junio de 2018: el de los pinchazos, por el que fue declarado “no culpable” el 9 de agosto pasado. La sentencia fue apelada.

“La fiscalía giró oficios a la dirección de Migración, pidiendo información de Ricardo Martinelli, como un acto de investigación y ellos saben que no lo podían hacer, porque se habían presentado sendas advertencias de que no podían tocar el principio de especialidad”, señaló Ortiz este lunes 13 de julio, al llegar a las salas del Primer Distrito Judicial de Panamá, donde se llevará a cabo una audiencia de afectación de derechos, a solicitud de la defensa.

Martinelli no está presente en la audiencia. Entregó un certificado de incapacidad por 60 días, para no ser indagado por otros casos en los que ha sido citado, como los casos Odebrecht y New Business, ambos por el pago de sobornos por parte de contratistas del Estado.

Carlos Carrillo, abogado de Ricardo Martinelli, explicó que insistirán en el derecho del principio de especialidad. #LaPrensaSecuestrada sigue informando https://t.co/jDOqaxGsgJ Video: Richard Bonilla. pic.twitter.com/Bx071fsZ3t — La Prensa Panamá (@prensacom) July 13, 2020

La incapacidad, que estará vigente hasta el 6 de septiembre, fue expedida por el psiquiatra Algis Torres.

Estados Unidos -a través de su Departamento de Estado y su embajada en Panamá- han informado, desde diciembre de 2019, que Martinelli puede ser investigado por otras causas, porque ha viajado al extranjero desde septiembre pasado, lo cual es una de las causales de excepción al principio de especialidad.

Roniel Ortiz, abogado de Martinelli, asegura que hay un desacato por parte del Ministerio Público en el caso de la Caja de Ahorro. https://t.co/jDOqaxGsgJ #LaPrensaSecuestrada informa. Video Richard Bonilla pic.twitter.com/fCY7CYvmOI — La Prensa Panamá (@prensacom) July 13, 2020

El abogado Ortíz insiste que ha habido “desacato”, porque “el juez ha sido bien enfático en decir que una carta de entendimiento no está por encima del principio de especialidad”.

“Tendrían que recoger los gatos e irse para su casa”, remarcó Ortíz, quien acudió con Carlos Carrillo, también del equipo de la defensa.

Información en desarrollo...