Martinelli pide a fiscal que impida que los medios de comunicación se le acerquen

El expresidente Ricardo Martinelli solicitó “medidas de protección y de alejamiento” para impedir que varios medios de comunicación puedan informar acerca de él, sus familiares y procesos judiciales.

Así consta en la denuncia que presentó Martinelli la noche del pasado sábado 5 de septiembre, en la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria, que instruye un sumario contra Mauricio Valenzuela, del sitio digital Foco Panamá, por la supuesta comisión de los delitos contra el derecho a la intimidad, contra la libertad y contra el patrimonio económico, en perjuicio del exmandatario.

“Solicito medidas de protección y alejamiento, y que no se pueda referir ni a mi ni a mi familia en las redes sociales como TVN, La Prensa, Mi Diario y Radio Panamá, que si bien no son propiedad de él, este las utiliza como si fueran de él, y que no esté cerca de mi casa ni de mi oficina y menos de mi”, señala Martinelli en su testimonio ante la fiscalía.

Esto más uno página que hace falta me fue borrado por Instagram. Lo que los fascinemos escriben sobre mi, se deja, pero lo que es legal como esto, por miedo lo denuncian sus manzanillos al igual que borraron los comentarios contrarios a ellos. Patéticos pic.twitter.com/p3By5bdPQR — Ricardo Martinelli (@rmartinelli) September 6, 2020

La fiscal adjunta Estelabel Batista Franco consideró oportuno “adoptar sin dilación” la solicitud del denunciante. De hecho, ya la fiscal envió un oficio a la Policía Nacional del área de San Francisco para que presten “protección especial” a Martinelli, quien como expresidente de la República, ha contado siempre con escoltas del Servicio de Protección Institucional (SPI).

FocopMENTE - Martinelli en La Morena pic.twitter.com/7XBXLv3HYa — Foco (@focopanama) September 6, 2020

A propósito del SPI, Valenzuela refirió que cuando ocurrió el incidente con Martinelli, éste estaba acompañado por sus escoltas. Valenzuela acusa a los agentes y a Martinelli de haberle agredido cuando los filmaba al salir de un restaurante llamado La Morena, en Vista Hermosa, a última hora de la tarde del sábado 5 de septiembre.

No es la primera vez que la familia Martinelli intenta entorpecer la labor de los medios de comunicación.

La ex primera dama de la República Marta Linares de Martinelli presentó una demanda de protección familiar en contra del diario La Prensa. El 22 de junio pasado, la juez Segunda Seccional de Familia del Primer Distrito Judicial, Alba Flores Musmanno, rechazó la demanda.

Esta reclamación se fundamentó en publicaciones de este diario, en las que se reportaron parte de las investigaciones penales llevadas a efecto por las autoridades del Ministerio Público respecto a la presunta relación de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares -hijos del expresidente- con el pago de sobornos en el país por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares están detenidos en Guatemala desde el 6 de julio pasado, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, que los acusa por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y conspiración para lavar dinero, en una corte federal de Nueva York.

No opiné sobre el incidente de corregiduría de ayer en Vista Hermosa porque tengo mis propias opiniones de los protagonistas. Pero valerse de eso para pedir el alejamiento de medios de comunicación social como @prensacom @tvnnoticias @MiDiarioPanama y @radiopanama indigna 1/2 pic.twitter.com/WPJTb2vQfi — Edwin Cabrera (@EdwinECabreraU) September 6, 2020

En su sentencia, la juez Flores Musmanno concluyó que el derecho a la imagen no había sido vulnerado, por cuanto lo divulgado por este diario era de interés público y no tenía vinculación con la vida íntima de la familia Martinelli Linares.

La juzgadora tampoco consideró que la publicación de fotos tomadas en eventos públicos podía ser objeto de la protección a la intimidad. En este caso, la Fiscalía de Circuito de Litigación en Asuntos Civiles y de Familia consideró que no cabía la demanda de protección familiar, dado que correspondía a un ejercicio de libertad de expresión en un Estado de derecho.

En su decisión, la juez Flores Musmanno utilizó como fundamento jurídico no solo la legislación nacional, sino también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.