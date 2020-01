Martinelli presenta querellas contra Varela y Porcell

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) presentó tres querellas penales este miércoles 15 de enero: una contra su sucesor Juan Carlos Varela y dos contra Kenia Porcell, procuradora general de la Nación hasta el pasado 1 de enero.

Las querellas fueron presentadas por Alejandro Pérez Saldaña, abogado de Martinelli, en las fiscalías anticorrupción. Estuvo acompañado por Alma Cortés.

La querella contra Varela es por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, igual que una de las querellas contra Porcell.

La otra acción contra la exprocuradora es por la presunta comisión de los delitos de calumnia. Esta acción la presentó Pérez en el centro de recepción de denuncias del Ministerio Público.

La denuncia por presunta calumnia guarda relación con unas declaraciones de Porcell en julio de 2019, en el noticiero Telemetro Reporta, entonces conducido por el periodista Álvaro Alvarado, en el que -según la transcripción de Pérez- la ya exprocuradora se refirió al caso pinchazos en los siguientes términos: “En el caso del expresidente Martinelli, el Ministerio Público lleva la audiencia del juicio, lo ha llevado muy bien con fiscales expertos, con fiscales que conocen el caso. Se ha acreditado el aspecto objetivo, se ha acreditado la vinculación y si tú me dices a mi, Álvaro, yo no veo cómo el Ministerio Público o el país, porque no es el Ministerio Público, el país y las más de 150 víctimas vayan a perder o venga un fallo contrario”.

Según Pérez, las declaraciones de Porcell fueron calumniosas, porque calificaron a Martinelli como autor de los pinchazos.

El 9 de agosto pasado, un tribunal de juicio declaró “no culpable” a Martinelli por estos delitos. La decisión fue recorrida por la fiscalía y los querellantes. Los recursos están aún sin definir, en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Martinelli también demandó por presunta simulación de hechos unibles y calumnia al exembajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido.