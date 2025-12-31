Más buscado acepta acuerdo de pena de 75 meses de prisión por pandillerismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Riquelme Javier De Gracia, capturado el pasado lunes por la policía y quien figuraba en la lista de los más buscados por las autoridades, alcanzó un acuerdo de pena de 75 meses de prisión.

La juez de garantías de San Miguelito, Massiel Ruiz, validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes, y declaró penalmente responsable a De Gracia de 21 años de edad a 75 meses de prisión por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo agravado.

En una audiencia celebrada ayer 30 de diciembre, la juez Ruíz impuso como pena accesoria al sancionado la prohibición de ejercer funciones públicas por un período de tres años, una vez cumplida la pena principal.

Durante la audiencia de acuerdo de pena, realizado en el Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito, la fiscal Laxmi Quintero, detalló que el procesado estaba vinculado a múltiples actividades de pandillerismo y que era un peligro para la comunidad.

El hombre figuraba entre los 33 más buscados por su presunta vinculación con el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo. Por información que condujera a su ubicación, las autoridades ofrecían una recompensa de 2 mil dólares.

Riquelmer Javier De Gracia, quien figuraba en la lista de los 33 más buscados. Ilustración facilitada por la Policía Nacional.

Con esta aprehensión, ya son 12 las personas capturadas de la lista divulgada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, como parte de una estrategia para ubicar a personas requeridas por delitos de alto impacto.

La aprehensión de De Gracia se produjo en el sector de Pan de Azúcar en el distrito de San Miguelito durante una serie de operativos realizados por agentes policiales.

De Gracia aparecía en un listado distribuido por las autoridades en los que figuran una serie de personas requeridas por la presunta comisión de delitos graves, que van desde el homicidio, tráfico de drogas, pandillerismo, violación y blanqueo de capitales.

Entre los nombres que más sobresalen en este listado figura Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias “Robert”, por quien se ofrece una recompensa de $100 mil. De acuerdo con las autoridades, es el líder del grupo HP o “Mafia Filipinas”, dedicado al narcotráfico y al pandillerismo en Panamá Este.