Panamá, 19 de febrero del 2026

    Fondos públicos

    Más de $3 millones invertidos en la flota vehicular de la Policía Nacional y fuerzas de seguridad

    Eliana Morales Gil
    Flota vehicular de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad pública, presentada como parte de las mejoras en infraestructura y equipamiento para fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad en el país. LP/Elysée Fernández

    Las fuerzas de seguridad pública de Panamá estrenan carros por estos días. El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, junto a otras autoridades del sector, presentó los nuevos integrantes del parque vehicular que costó al menos $3.1 millones.

    Se trata de 91 vehículos, una flota que mezcla camionetas, motocicletas, sedanes y camiones destinados a la Policía Nacional y otros brazos operativos como el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

    Parque vehicular de la fuerza pública de Panamá. LP/Elysée Fernández

    Ábrego no precisó si la compra se ejecutó mediante licitación pública o a través de una contratación directa, un detalle técnico que marca la diferencia en la fiscalización de los fondos del Estado. Sí dijo que esta renovación busca fortalecer el patrullaje y la movilidad de las instituciones encargadas de la seguridad para mejorar los tiempos de respuesta y ampliar la presencia de las autoridades en diversas provincias del país.

    Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública. LP/Elysée Fernández

    Las áreas donde trabajarán

    Los nuevos vehículos se destinarán a varias áreas críticas, como Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Colón y San Miguelito, así como al área este de la Ciudad Capital. Ábrego añadió que la compra de estos carros se suma a las iniciativas del año anterior, y que adquirirán 70 adicionales, compra que se concretará a finales de febrero.

    Parque vehicular de la fuerza pública panameña. LP/Elysée Fernández

    “Hoy no estamos entregando vehículos, hoy estamos fortaleciendo la autoridad del Estado Panameño” afirmó el ministro en un acto realizado en la sede del ministerio, en Amador. Resaltó que estos vehículos representan una acción concreta para aumentar la presencia en las calles, en las carreteras, costas y fronteras, y reducir los tiempos de respuesta ante amenazas.

    Parque vehicular de la fuerza pública panameña. LP/Elysée Fernández

    Ábrego también destacó que, aunque este es un paso hacia la propiedad total de los vehículos, la Policía Nacional sigue dependiendo del alquiler de casi 300 vehículos, debido a que la nueva flota aún no cubre todas las necesidades operativas. “A final de año, esperamos lograr que todos los vehículos sean propiedad de las instituciones de seguridad”, explicó.

    Frank Ábrego y Jaime Fernández, ministro de Seguridad y director de la Policía Nacional, respectivamente. LP/Elysée Fernández

    El mantenimiento

    En cuanto al mantenimiento de la flota, el ministro aseguró que todos los vehículos adquiridos cuentan con contratos de mantenimiento incluido de entre uno y dos años, lo que garantiza su operatividad y durabilidad. Además, Ábrego mencionó que la fuerza pública cuenta con uno de los mejores sistemas de mantenimiento preventivo a nivel nacional.

    Flota vehicular de la fuerza pública. LP/Elysée Fernández

    El crimen acecha

    La reciente inversión también llega en un momento en que la violencia y el crimen organizado siguen siendo problemas latentes en el país. Ábrego manifestó que la Policía Nacional sigue desarrollando operativos, especialmente en áreas afectadas por pandillas como Santa Ana y Patio Pinel en la capital, y que mantiene una coordinación constante con el Ministerio Público para combatir el narcotráfico y otras actividades delictivas.

    No obstante, la ciudadanía sigue reclamando más seguridad en las calles.

    Flota vehicular de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad pública, presentada como parte de las mejoras en infraestructura y equipamiento para fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad en el país. LP/Elysée Fernández

    Vigilancia en los centros de salud

    El ministro también señaló que el gobierno está comprometido con la protección de los centros de salud en áreas de alta criminalidad, y adelantó que la seguridad de las escuelas será reforzada con la participación de más de 500 policías y miembros de otros cuerpos de seguridad, como el Senafront y el Senan, especialmente con el inicio del año escolar. El próximo 2 de marzo comienza la jornada escolar en los centros educativos públicos de Panamá.

    “Cuando el Estado está bien equipado, el crimen retrocede y la ciudadanía avanza con confianza”, concluyó Ábrego. A su lado estaba el director de la Policía, Jaime Fernández.

    Flota vehicular de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad pública, presentada como parte de las mejoras en infraestructura y equipamiento para fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad en el país. LP/Elysée Fernández

