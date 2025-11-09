Más de 40 mil paquetes de droga ha decomisado el Senan este año

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Servicio Aeronaval Nacional (Senan) informó que este año ya se han decomisado más de 40 mil paquetes de droga.

De acuerdo con el Senan, en las últimas horas se decomisaron 80 paquetes de droga dentro de un contenedor, en un puerto del Pacífico panameño.

La entidad informó que la incautación se logró por las labores especializadas de control de tráfico marítimo ilícito y seguridad portuaria. Se explica que la Sección de Inteligencia Portuaria detectó alteraciones en el área de refrigeración del contenedor, donde se mantenía oculta la droga.

Se informó que el contenedor procedía del Puerto de Paita, Perú, con tránsito en Panamá, y tenía como destino final Antwerp, Bélgica.

Se informó que se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Panamá para la respectiva diligencia de allanamiento y continuar con las investigaciones.

El Senan indicó que este año se ha logrado la incautación de 40 mil 128 paquetes de droga (más de 40 toneladas), tras 113 operativos.