Panamá, 09 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operativo

    Más de 40 mil paquetes de droga ha decomisado el Senan este año

    Henry Cárdenas P.
    Más de 40 mil paquetes de droga ha decomisado el Senan este año
    El Senan indicó que este año se ha logrado la incautación de 40 mil 128 paquetes de droga

    El Servicio Aeronaval Nacional (Senan) informó que este año ya se han decomisado más de 40 mil paquetes de droga.

    De acuerdo con el Senan, en las últimas horas se decomisaron 80 paquetes de droga dentro de un contenedor, en un puerto del Pacífico panameño.

    La entidad informó que la incautación se logró por las labores especializadas de control de tráfico marítimo ilícito y seguridad portuaria. Se explica que la Sección de Inteligencia Portuaria detectó alteraciones en el área de refrigeración del contenedor, donde se mantenía oculta la droga.

    Se informó que el contenedor procedía del Puerto de Paita, Perú, con tránsito en Panamá, y tenía como destino final Antwerp, Bélgica.

    Se informó que se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Panamá para la respectiva diligencia de allanamiento y continuar con las investigaciones.

    El Senan indicó que este año se ha logrado la incautación de 40 mil 128 paquetes de droga (más de 40 toneladas), tras 113 operativos.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • El directivo de la ACP y exconsultor del cuarto puente, Jorge González, vuelve a plantar a la Asamblea Nacional. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Thomas Christiansen anuncia los convocados para el cierre de la eliminatoria; Negrito Quintero es la gran novedad. Leer más
    • Mitradel confirma que Cervecería Nacional presentó sustento de 260 despidos. Leer más
    • Ahora puedes recargar la tarjeta del metro y metrobus con Yappy desde la app A2-20. Leer más
    • Fiscalía desestima 4 querellas de Odila Castillo contra el periodista Rolando Rodríguez. Leer más