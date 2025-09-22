Panamá, 22 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INFORME POLICIAL

    Más de 500 aprehendidos y $15 mil decomisados en operativos a nivel nacional

    Getzalette Reyes
    Policía aprehende a 513 personas y decomisa más de $15 mil en operativos a nivel nacional. Foto/Cortesía

    La Policía Nacional reportó que, en las últimas 72 horas, 513 personas fueron aprehendidas en distintos puntos del país como parte del Plan Firmeza.

    De acuerdo con el informe oficial, 366 de las aprehensiones se dieron por oficios, 169 por faltas administrativas, 40 en flagrancia, nueve por microtráfico y tres por narcotráfico.

    En el marco de estas acciones se realizaron 126 diligencias de allanamiento, que permitieron decomisar nueve armas de fuego, 100 municiones, $15,137 en efectivo, 50 paquetes de drogas, 201 carrizos con polvo blanco, nueve pastillas de éxtasis, 30 bolsitas con hierba seca y 53 bolsitas con polvo blanco. Asimismo, se recuperaron cinco vehículos reportados por robo o hurto y dos semovientes.

    En materia de tránsito, las autoridades colocaron 3,381 boletas: 453 por exceso de velocidad, 240 por luces no adecuadas, 61 por licencias vencidas, 38 por embriaguez comprobada, 40 por uso de celular al conducir y ocho por aliento alcohólico.

    Además, 149 vehículos fueron remolcados y se contabilizaron 361 accidentes de tránsito, con saldo de 113 personas lesionadas y una víctima fatal por atropello en la provincia de Veraguas.

    Getzalette Reyes

    Portadista


