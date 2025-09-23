Más de 80 mil dólares en pérdidas por red de fraude bancario en Panamá

La Policía Nacional de Panamá, en coordinación con el Ministerio Público, informó que ejecutó la operación Entramado en la avenida Simón Bolívar y en el corregimiento de la 24 de Diciembre, logrando la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas a delitos financieros en perjuicio de entidades bancarias.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron equipos tecnológicos que formarán parte de los indicios en la investigación.
Según las autoridades, los aprehendidos habrían utilizado la técnica de phishing a través de enlaces maliciosos para obtener información de terceros, la cual posteriormente era empleada en la presentación de documentos falsificados y alterados con el objetivo de solicitar y recibir préstamos bancarios.
Se informó que la lesión económica asciende a más de 80 mil dólares, y que las diligencias judiciales y operativas continúan para dar con otros posibles implicados.
Video: Cortesía https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/VWfIuLIHq3
¿Qué es phising?
El phishing es una técnica de fraude digital en la que los delincuentes se hacen pasar por empresas, bancos o servicios legítimos para engañar a las personas y obtener de manera ilegal sus datos personales, contraseñas, números de tarjetas de crédito u otra información sensible.
Generalmente se realiza mediante:
Correos electrónicos falsos, que imitan a bancos o compañías conocidas.
Mensajes de texto (smishing) o llamadas (vishing) con enlaces maliciosos.
Páginas web falsas, diseñadas para parecer idénticas a las originales.