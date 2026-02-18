Más de mil casos ingresaron al Ministerio Público durante los Carnavales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 1,023 casos por distintos delitos fueron reportados ante el Ministerio Público (MP) durante los días de la celebración del Carnaval 2026, entre el 14 y el 17 de febrero, según cifras oficiales divulgadas por la entidad.

De acuerdo con el informe, la Fiscalía Metropolitana encabezó el mayor número de denuncias, con 215 casos registrados. Le siguieron la Sección de Familia, con 54 ingresos, y la Fiscalía Regional de San Miguelito, con 52.

En el resto del país también se reportó un volumen significativo de hechos. Panamá Oeste contabilizó 163 casos; Los Santos, 124; Chiriquí, 119; y Coclé, 59.

Las estadísticas detallan además que en Herrera se reportaron 47 casos; en Colón, 37; en Veraguas, 33; en Bocas del Toro, 31; en Darién, 4; y en las comarcas indígenas, 5. La Fiscalía Anticorrupción informó de un caso.

En materia de delitos relacionados con drogas, las fiscalías especializadas tramitaron 83 causas ante los tribunales. De estas, se generaron 17 sentencias condenatorias por posesión agravada y tráfico internacional de sustancias ilícitas.

En cuanto a delitos comunes, 51 casos fueron llevados ante jueces de garantías a nivel nacional.

Cabe resaltar que la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana informó que adelanta investigaciones por la presunta comisión de delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas relacionadas, tras la recepción de denuncias anónimas y de actuaciones de oficio, a raíz de la circulación de videos en redes sociales y medios digitales.