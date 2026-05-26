Más de una tonelada de droga incauta el Servicio Nacional Aeronaval en Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Unidades aeronavales localizaron 1,046 paquetes de presunta sustancia ilícita flotando al sur de Punta Burica, elevando a 33 las toneladas decomisadas en lo que va del año.

Un cargamento de 1,046 paquetes con más de una tonelada de supuesta sustancia ilícita, fue incautado en la provincia de Chiriquí, informó este martes el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

El decomiso se ejecutó durante tareas de patrullaje y control de tráfico marítimo, cuando los uniformados detectaron la mercancía flotando a la deriva en aguas del Pacífico, específicamente al sur de Punta Burica.

Tras el hallazgo, las unidades aeronavales coordinaron el aseguramiento de la escena con la Fiscalía de Drogas de Chiriquí.

SENAN incauta más de una tonelada de droga en Punta Burica.

El cargamento fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde las autoridades judiciales iniciaron el conteo oficial, el análisis pericial y los trámites correspondientes para determinar el peso exacto y el tipo de sustancia.

Con este resultado operativo se suma un total de 33 toneladas de sustancias ilícitas decomisadas en el territorio nacional durante el presente año, destaca el SENAN.

Según el informe este balance es el resultado de 48 operaciones contra el crimen organizado, diseñadas para blindar las costas panameñas y contrarrestar el flagelo del narcotráfico en las rutas marítimas de la región.