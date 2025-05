‘Me amenazaron con sogas y piedras’: el testimonio de cabo del Senafront retenida en Arimae

“Estoy muy agradecida primeramente con mi Dios, porque Él me libró de ese lugar tan feo donde me encerraron”.

Con estas palabras, la cabo primera Ine Guainora, miembro del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), se refirió a los hechos ocurridos la mañana de este martes 20 de mayo, cuando fue retenida por varias horas en el sector de Arimae, provincia de Darién.

En un video difundido tras su liberación, Guainora confirmó que fue privada de libertad de forma ilegal por miembros de su propia comunidad. “Todo el pueblo me conoce […] ¿Cómo me conocen? Como una cristiana evangelista, predicadora de un Dios vivo. Siempre los he respetado y les he mostrado amor, por eso nunca imaginé que me harían esto”, expresó.

“Estoy agradecida con Dios porque me libró de ese lugar tan feo”, dijo la cabo primera Ine Guainora, quien fue retenida ilegalmente por miembros de su comunidad en Arimae. https://t.co/6jiTADqj6c a través de @prensacom pic.twitter.com/KS9pcFRgQI — La Prensa Panamá (@prensacom) May 21, 2025

La cabo primera, quien desempeña funciones administrativas en el Senafront, explicó que tiene bajo su responsabilidad a su padre de 84 años, a una hermana con discapacidad y a sus hijos menores de edad. Su esposo, miembro de la Policía Nacional, está de turno.

Guainora denunció que la cacica local y un dirigente indígena ordenaron al pueblo “que me agarraran y me encerraran”, acusándola falsamente de suministrar información a sus superiores. “Después que me soltaron, llegaron a mi casa. Algunos con sogas, otros con piedras y botellas. Incluso niños de ocho años estaban involucrados. Me amenazaron con encerrarme de nuevo si salía, y dijeron que me iban a echar del pueblo junto a mis hijos”, relató con angustia.

El incidente ocurrió en el contexto de las protestas que mantiene la comunidad indígena en rechazo a la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, que reforma la estructura de la Caja de Seguro Social (CSS).

Una agente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) fue retenida la mañana de este martes 20 de mayo en medio de protestas que protagonizó un grupo de personas en el sector de Arimae, provincia de Darién.



Más detalles en https://t.co/yO9nTtlVDs a través de @prensacom pic.twitter.com/EwWNgnT9OQ — La Prensa Panamá (@prensacom) May 20, 2025

Según el Senafront, Guainora fue interceptada cuando se dirigía desde su residencia en Arimae hacia su puesto de trabajo en Metetí, Darién.

A raíz de lo ocurrido, la Fiscalía Regional de Darién inició una investigación de oficio por el delito de privación de libertad en perjuicio de esta unidad del Senafront.