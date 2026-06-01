Meduca denuncia a Etelvina Medianero, rectora de la Unachi, por presuntos delitos contra la administración pública

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una denuncia penal por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública contra la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina Medianero de Bonagas, fue presentada por el Ministerio de Educación (Meduca).

La directora de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, explicó que se presentó ante el Ministerio Público toda la documentación de las irregularidades encontradas.

La asesora legal del Ministerio de Educación, Nilka González, informó que la entidad presentó ante las autoridades competentes una denuncia relacionada con la Universidad Autónoma de Chiriquí, acompañada de documentación recopilada por el Meduca para que sea evaluada dentro de… pic.twitter.com/EokFR8FKPh — La Prensa Panamá (@prensacom) June 1, 2026

La funcionaria no entró en mayores detalles sobre el contenido de la documentación aportada.

Más temprano la ministra de Educación Lucy Molinar aseguró que las acciones legales no se limitarán a la esfera penal, sino queabarcarán auditorías financieras estrictas junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)debido a que “esta estructura que tienen montada no puede ser sostenida en el tiempo”.

Molinar, en una conerencia de prensa, realizó duras críticas a la Rectora de la Unachi por manejo administrativo que ha dado al proceso de nombramiento del personal docente, en el que aseguró existe el nombramiento de familiares y con altos salarios. Así como concursos de cátedras manipulados.

La denuncia presenta por el Meduca se une a la investigación iniciada por el procurador Luis Carlos Gomez, en la que se investiga las propiedades de la Rectora y la de varios de sus familiares.

El Ministerio Público tiene más de un año siguiendo el rastro del patrimonio acumulado por de la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, y su familia más cercana.

El 15 de mayo de 2025, el procurador dirigió una nota de dos páginas a la directora del Registro Público, con una lista de nombres y cédulas, y una solicitud expresa: buscar propiedades, sociedades y cualquier huella patrimonial ligada a la rectora y 12 familiares más, en medio de una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

La nota, dirigida a la directora general del Registro Público busca establece con claridad si estas personas mantienen propiedades inscritas a su nombre o en sociedades, organizaciones o asociaciones sin fines de lucro en las que figuren como directivo, dignatario, representante legal, socio o suscriptor.

Dentro del listado de personas naturales remitido por el proicurador Gómez al Registro Público se encuentran tres hijos de la rectora:Jessica Joanna, Ethel Mayte y Moisés Enrique Bonagas Medianero.

Para luego proceder a establecer una línea de tiempo para saber cuándo y cómo fueron adquiridas y la procedencia de los fondos usados para tal fin.

Ello puede dar pie a que el Ministerio Público detecte la comisión de posibles acciones ilícitas o acciones administrativas omisivas por parte de funcionarios de la Unachi.

Si bien el procurador Gómez aseguró, durante una diligencia realizada en el Registro Público la semana pasada, que se trataba de una investigación incipiente la denuncia de hoy puede llevar a pesquisas más profundas.

También el Ministerio Público investiga a docentes de la Unachi que presuntamente presentaron diplomas falsos para participar en concursos para obtenede cátedras en esa casa de estudios.

En tanto, en la tarde de hoy abogados del equipo de defensa de la Rectora se apersonaron al Ministerio Público para revisar las carpetillas que se le mantienen abiertas, así como la denuncia presentada en la tarde de hoy por el Meduca.

El abogado Adecio Mojica confirmó que se estaba en el proceso de revisión de estos documentos para conocer el alcance y su contenido.