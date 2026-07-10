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    Balacera en Pedregal

    Menor de 17 años es herida en el pecho cuando iba a la escuela

    Informes preliminares indican que el objetivo de los disparos podría ser el tío de la menor.

    Martha Vanessa Concepción
    Menor de 17 años es herida en el pecho cuando iba a la escuela
    El Ministerio Público inició las investigaciones. Archivo.

    Una adolescente de 17 años resultó herida con un impacto de bala en el tórax, la mañana de este viernes, luego de que sujetos desconocidos emboscaran el vehículo en el que se transportaba hacia su centro educativo.

    El violento incidente se registró en la comunidad de San Martín, en el sector de Rana de Oro, corregimiento de Pedregal.

    El ataque y traslado de urgencia

    La menor de edad viajaba en el asiento de pasajeros de un automóvil sedán de color azul, el cual era conducido por su tío, informó Telemetro.

    Según los datos suministrados por las fuentes policiales, dos delincuentes salieron sorpresivamente de unos matorrales y abrieron fuego directamente contra el vehículo en marcha.

    Menor de 17 años es herida en el pecho cuando iba a la escuela
    El Ministerio Público investiga.

    A causa de las detonaciones, la estudiante sufrió una herida por proyectil de arma de fuego en el lado derecho del pecho.

    Al percatarse de la gravedad de la situación, su familiar aceleró la marcha y la trasladó de manera inmediata a la Policlínica J.J. Vallarino, ubicada en el sector de Juan Díaz, para que recibiera atención médica urgente.

    De acuerdo al informe, la joven se encuentra bajo observación y su condición de salud es estable.

    Investigaciones y operativo policial

    Unidades de la Policía Nacional y peritos del Ministerio Público se desplazaron tanto a la escena del crimen en Rana de Oro como al centro médico para iniciar las investigaciones correspondientes.

    Las primeras hipótesis recolectadas por las autoridades apuntan a que el ataque no iba dirigido a la estudiante, sino que el objetivo principal de los sicarios era el conductor del automóvil.

    Efectivos policiales mantienen desplegado un fuerte operativo de búsqueda y bloques de control en diversos puntos de Pedregal con el fin de capturar a los dos sospechosos implicados en esta agresión armada, quienes se dieron a la fuga tras el suceso.

    Martha Vanessa Concepción

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