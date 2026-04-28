Menor resulta herido en balacera frente a escuela en San Miguelito; las autoridades investigan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un estudiante de 12 años resultó herido de forma colateral tras una balacera registrada frente a un plantel educativo en Las Trancas, San Miguelito. Las autoridades reportan un detenido y la recuperación de un arma de fuego.

Un estudiante de 12 años resultó herido tras un incidente armado registrado este lunes 27 de abril en las inmediaciones del Centro Educativo Básico General Gabriel Lewis Galindo, ubicado en el corregimiento de Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con el Ministerio de Educación (Meduca), el menor afectado es alumno de otro plantel y se encontraba transitando por el área cuando ocurrió el hecho. Actualmente recibe atención médica.

Según el informe de la Policía Nacional, el incidente se produjo cuando un sujeto realizó detonaciones contra un vehículo color gris plata. Como resultado, el menor fue herido de manera colateral.

Tras una persecución, agentes policiales que se encontraban en el sector lograron la aprehensión del presunto agresor, un adolescente de 16 años, quien fue ubicado en un área boscosa cercana.

Arma ubicada por los agentes policiales. Foto/Cortesía

Durante el operativo también se recuperó un arma de fuego y se localizó el vehículo presuntamente implicado en la barriada Colinas del Golf. Las autoridades indicaron que el conductor de este automóvil había salido de prisión en 2025, tras cumplir condena por homicidio, delitos relacionados con armas de fuego y pandillerismo.

Activan protocolos

En un comunicado, el Meduca señaló que el hecho es ajeno al centro educativo ubicado en el sector de Las Trancas. Sin embargo, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades correspondientes, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Asimismo, las autoridades informaron que se iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.