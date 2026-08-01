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    Metro de Panamá detecta incidente de ciberseguridad; servicio opera con normalidad

    Yasser Yánez García
    Metro de Panamá detecta incidente de ciberseguridad; servicio opera con normalidad
    Imagen ilustrativa. Cortesía

    El Metro de Panamá informó este sábado 1 de agosto sobre un incidente de ciberseguridad que afectó parte de su infraestructura tecnológica. Sin embargo, fuentes consultadas por La Prensa aseguraron que el servicio opera con normalidad y que el incidente no impacta las operaciones.

    +info

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    En un comunicado, la empresa señaló que, tras identificar el incidente, implementó de inmediato las medidas de mitigación con el apoyo de su equipo especializado en seguridad informática y de las autoridades competentes.

    La entidad indicó que, como medida preventiva, reforzó los controles de seguridad en sus sistemas para proteger la infraestructura tecnológica y la información institucional.

    El caso se suma a una serie de incidentes de ciberseguridad registrados este año contra instituciones del Estado. Entre las entidades afectadas figuran la Caja de Seguro Social (CSS), la plataforma Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, que han reportado vulneraciones o accesos no autorizados a sus sistemas durante los últimos meses.

    Como respuesta a esta ola de ataques, el Gobierno, a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), puso en marcha este año un Centro de Operaciones de Ciberseguridad para monitorear en tiempo real las redes estatales y emitió una resolución que obliga a todas las entidades públicas a implementar controles mínimos de ciberseguridad, presentar informes sobre el cumplimiento de estas medidas y ejecutar planes correctivos cuando existan vulnerabilidades.

    Yasser Yánez García

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