Migración abre registro para repatriación voluntaria de venezolanos hasta el 13 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá solicitó a los venezolanos en condición migratoria irregular que se acojan a un programa de repatriación voluntaria para regresar a su país, en un proceso que, según las autoridades, será financiado completamente mediante un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos.

La medida fue anunciada por el Servicio Nacional de Migración (SNM), que detalló que el plan busca “fomentar una movilidad humana segura y coordinada”.

Migración precisó que el retorno será costeado por un convenio entre Panamá y el Gobierno estadounidense, lo que implica que los migrantes no deberán cubrir gastos de traslado.

El SNM informó que los interesados deben presentarse con su documentación: pasaporte, salvoconducto o cédula. En caso de no contar con ella, serán trasladados a albergues migratorios mientras se gestionan los salvoconductos y pasajes para completar el retorno.

Repatriación.

Las autoridades señalaron que el registro estará abierto hasta el miércoles 13 de mayo, fecha límite para que los ciudadanos venezolanos se comuniquen al 504-3580 y formalicen su participación en el programa.

El flujo migratorio hacia Estados Unidos a través del Tapón del Darién ha disminuido de forma drástica. Mientras en 2024 más de 302,203 migrantes atravesaron la selva del Darién, en 2025 lo hicieron apenas 3,091 personas.

Comunicado.

El descenso se mantiene en 2026: en los primeros meses no ha superado el centenar.

Sin embargo, la migración inversa, producto de las medidas de Donald Trump de cerrar las fronteras, ha provocado que muchos migrantes, sobre todo venezolanos, hayan quedado en el territorio.

En 2025, más de 22 mil migrantes pasaron por Panamá procedentes de Estados Unidos, México y Centroamérica, con destino a Sudamérica, en su mayoría de origen venezolano y colombiano.