Migración deporta a 108 colombianos tras aplicación de rebaja de penas

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 108 ciudadanos colombianos fueron enviados este jueves 22 de enero a Medellín, Colombia, como parte de un operativo de expulsión y deportación ejecutado por el Servicio Nacional de Migración (SNM).

Del total de personas, 96 son hombres y 12 mujeres, según informó la institución. La acción fue supervisada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, junto a autoridades migratorias.

Unos 108 ciudadanos colombianos fueron enviados este 22 de enero a Medellín, Colombia. LP Isaac Ortega

El ministro Ábrego explicó que 86 de los deportados están vinculados a la reciente normativa de rebaja de penas, establecida mediante el Decreto Presidencial No. 1 del 7 de enero de 2026, y que, conforme a la ley, corresponde su expulsión del país una vez cumplidos los trámites legales.

Las expulsiones se dieron por la comisión de delitos graves, entre ellos tráfico internacional de drogas, trata de personas, robo, tráfico de migrantes y terrorismo, entre otros ilícitos.

Ábrego adelantó que durante el transcurso del año podrían registrarse nuevas reducciones de penas, lo que implicaría situaciones similares con otros ciudadanos extranjeros que se encuentran privados de libertad en Panamá.

El operativo se ejecutó mediante el vuelo chárter número 62, financiado por el SNM, que partió desde la Base Aérea Capitán Juan Delgado, ubicada en la antigua terminal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, bajo estrictos protocolos de seguridad.