Panamá, 29 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Seguridad nacional

    Migración deporta a 43 extranjeros; varios tenían antecedentes por drogas y armas

    Yasser Yánez García
    Migrantes deportados hacia Colombia la mañana de este lunes 29 de diciembre. Cortesía

    Un total de 43 extranjeros fueron deportados la mañana de este lunes 29 de diciembre, en un vuelo chárter con destino a Medellín, Colombia, coordinado por el Servicio Nacional de Migración (SNM).

    De acuerdo con la entidad, 38 de los extranjeros eran hombres y cinco mujeres. Del total, 30 personas fueron deportadas por mantener un estatus migratorio irregular, mientras que otras 13 fueron expulsadas tras ser consideradas un riesgo para la seguridad y el orden público.

    Las autoridades informaron que la decisión se adoptó luego de verificar que algunos de los ciudadanos mantenían antecedentes penales, entre ellos posesión de armas de fuego, delitos relacionados con drogas, fabricación y tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes, homicidio calificado, robo agravado, así como antecedentes criminales en Estados Unidos.

    También aseguraron que se detectaron casos de reingreso al país evadiendo los puestos de control migratorio. Este sería el vuelo de deportación número 61.

