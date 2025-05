Migración impide ingreso a Panamá de creador de contenido Pelo Fuego

Bernat Lautaro, creador de contenido conocido en redes sociales como Pelo Fuego, y quien se presenta como periodista internacional, denunció que las autoridades migratorias panameñas le impidieron el ingreso al país sin ofrecerle una explicación concreta sobre la decisión.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Lautaro, relató que fue retenido durante más de tres horas por agentes de migración en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, hasta que finalmente se le comunicó que sería devuelto a Guayaquil, Ecuador, desde donde había viajado tras cubrir la crisis social en ese país.

Según su versión, el objetivo de su visita era “documentar las protestas” que se desarrollan en Panamá en rechazo al gobierno de José Raúl Mulino.

“Esta es censura política. He venido como periodista a cubrir lo que estaba pasando y me están expulsando de Panamá de una forma totalmente arbitraria. Este gobierno es totalmente autoritario. No deja ni trabajar al periodismo independiente”, aseguró y llamó “dictadorzuelo”, al presidente Mulino.

Todo lo contó en sus redes sociales.

¿Quién es?

Lautaro, nacido en Girona, España, hijo de padre chileno y madre catalana, ha reportado desde zonas afectadas por los bombardeos en Ucrania y, antes de dedicarse a reportar desde países en conflicto, fue parte de un colectivo de okupas (personas que ocupan viviendas deshabitadas en España) en Barcelona. Desde entonces ha relatado situaciones de protesta en Venezuela, Brasil, Argentina, Haití, Ecuador y Panamá, entre otros países.

Pasó una temporada en suelo panameño, específicamente en medio de las protestas contra el contrato entre el Estado y Minera Panamá. En ese momento se movilizó al distrito de Donoso, área donde está ubicada la mina de cobre que fue cerrada luego de que en noviembre de 2023 declarara inconstitucional el contrato pactado con el gobierno. Allí relató sobre la actividad de los pescadores que protestaron contra la actividad minera. Durante esos días también entrevistó al secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntrcas), Saúl Méndez, y frecuentaba los círculos cercanos a esa organización.

En su perfil de Instagram se identifica como periodista internacional y en su biografía tiene la siguiente frase: “las revoluciones no triunfan y los pueblos no avanzan con los hombres como deberían ser; sino como son o contra ellos”.

En X, tiene el siguiente pregón: “la guerra mundial en curso”.

También estuvo en Panamá en febrero pasado, cuando el secretario de estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Panamá. Pelo Fuego, incluso fue uno de los que participó en la conferencia de prensa que ofreció Mulino después de su encuentro con Rubio.

Opiniones divididas

El hecho de que no lo dejaran entrar al país ha generado opiniones divididas.

Mientras algunos usuarios en redes sociales consideran que es un acto de censura, otras voces han respaldado la decisión del Servicio Nacional de Migración.

“Es una acción más del autoritarismo inadmisible de @JoseRaulMulino ¡Somos una vergüenza internacional!”, escribió Luis Arteaga en X.

Entre quienes apoyan la deportación está el abogado y separado vicealcalde capitalino, Roberto Ruiz Díaz, quien sostuvo que así como se cuestiona la presencia de tropas extranjeras en el país, también debe rechazarse la entrada de figuras “que atacan al presidente y a las instituciones”. “No es bienvenido nadie que venga para atentar contra el país o que intente afectar la búsqueda de soluciones pacíficas a los problemas nacionales”, opinó.

El clima

La negativa ocurre en medio de un clima de tensión. Diversas organizaciones, entre ellas gremios docentes, Suntracs y movimientos ciudadanos, mantienen protestas contra las reformas al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), el memorando de entendimiento con Estados Unidos que permitiría la presencia temporal de tropas estadounidenses, y la posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, aún bajo revisión por parte del Ejecutivo.

¿Quién lo financia?

Pero, ¿quién financia a Pelo Fuego? es uno de los temas que entró a debate en las últimas horas.

Brian Lutz, creador de contenido del proyecto Empredemente, incluso desglosó algunas teorías en un hilo publicado en X. Revisó todas las redes sociales de Pelo Fuego y concluyó que no obtiene ingresos a través de ellas.

“Entonces, ¿cómo financia Pelo Fuego todos sus viajes, si no es por monetización de su contenido ni por donaciones? ¿Quién lo financia?”, cuestionó.

Pregunta BIEN incomoda para los 🚩, pero ¿Cómo Pelo Fuego financia todos sus viajes? 🤔

Abro…🧵👇🏻 pic.twitter.com/G4osELYNfZ — Brian L. (@emprendementeX) May 4, 2025

En el pasado, Pelo Fuego ha dicho que financia sus viajes y coberturas con encargos de fotos y videos que le hacen algunas agencias de noticias, así como desempeñando distintos oficios. Contó que ha trabajado como mesero, en obras de construcción e, incluso, en una ocasión recogió cerezas en una zona rural de Canadá.

La Prensa contactó al Ministerio de Seguridad Pública para conocer los motivos por los que fue deportado. Aseguraron que enviarían un comunicado, sin embargo, al cierre de esta edición no había sido divulgado.