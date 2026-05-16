Panamá, 16 de mayo del 2026

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    Panamá Oeste

    Naufragio en Puerto Caimito: rescatan a nueve tripulantes; se reportan un fallecido y un desaparecido

    La embarcación fue ubicada tras 12 horas de naufragio, mientras sigue la búsqueda del capitán que permanece desaparecido

    Martha Vanessa Concepción
    Naufragio en Puerto Caimito: rescatan a nueve tripulantes; se reportan un fallecido y un desaparecido
    Recatan con vida a uno de los náufragos desaparecidos en Puerto Caimito. Foto: Senan

    Equipos especializados de buzos lograron localizar y rescatar con vida la tarde de este sábado a una de las dos personas que permanecían desaparecidas, tras 12 horas del naufragio de una embarcación en Puerto Caimito.

    De acuerdo con informes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se trata de un hombre que se encontraba atrapado en el interior de la embarcación Anchoveta II, que se hundió en aguas del Pacífico panameño.

    El sobreviviente fue identificado como el maquinista de la embarcación, quien fue auxiliado por los equipos de rescate y trasladado para recibir atención médica en un centro hospitalario.

    Naufragio en Puerto Caimito: rescatan a nueve tripulantes; se reportan un fallecido y un desaparecido
    Logran rescatar con vida al maquinista de la embarcación sumergida. Foto: Senan.

    Con este rescate, el saldo actual de la tragedia se mantiene en un fallecido, nueve sobrevivientes rescatados y un desaparecido, el capitán de la nave siniestrada.

    Naufragio en Puerto Caimito: rescatan a nueve tripulantes; se reportan un fallecido y un desaparecido
    Recatan con vida a uno de los náufragos desaparecidos en Puerto Caimito. Foto: Senan

    Detalles del operativo y antecedentes

    El naufragio ocurrió aproximadamente a 11 millas náuticas al sureste de Puerto Caimito, provincia de Panamá Oeste.

    La embarcación zarpó originalmente con 11 tripulantes. Tras confrontar problemas, la nave naufragó.

    Nueve de los ocupantes fueron auxiliados inicialmente por una embarcación privada. Lamentablemente, uno de ellos perdió la vida antes de ingresar al Hospital Nicolás Solano.

    Luego de una intensa búsqueda, la tarde de este sábado, buzos del Senan ubicaron la estructura sumergida y consiguieron salvar al noveno sobreviviente.

    Naufragio en Puerto Caimito: rescatan a nueve tripulantes; se reportan un fallecido y un desaparecido
    Recatan con vida a uno de los náufragos desaparecidos en Puerto Caimito. Foto: Senan

    Fuerza de tarea conjunta en el área

    El Senan, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), mantienen el despliegue de lanchas y aeronaves en la zona para localizar al último tripulante desaparecido.

    En la orilla del puerto, familiares y amigos esperaban recibir más información del hecho.

    Martha Vanessa Concepción


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