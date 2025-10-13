Ministerio de la Presidencia avala reglamento de ascensos del SPI para 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de la Presidencia aprobó el reglamento del proceso de evaluación y ascenso de los miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI) correspondiente al periodo 2025.

Según el documento, el proceso inició el 15 de septiembre pasado y se extenderá hasta el 31 de diciembre próximo. El director del SPI tendrá hasta el 31 de enero de 2026 para ejecutar los ascensos.

“La finalidad de los ascensos es fortalecer el espíritu profesional, incentivar el rendimiento eficiente en la prestación del servicio y estimular la igualdad entre los miembros del SPI, a través de un sistema basado en el mérito”, señala el reglamento.

Entre los aspectos a evaluar se incluyen la conducta, pruebas físicas, desempeño laboral, perfeccionamiento académico, tiempo de servicio y aptitud para el rango.

El reglamento también detalla los puestos disponibles y los requisitos de antigüedad necesarios para aspirar a cada uno.

El SPI cuenta con unos 2,000 agentes, distribuidos en diferentes compañías a nivel nacional.