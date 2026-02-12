Ministerio Público busca a hombre vinculado a presunta apropiación de dinero para bien inmueble

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía Metropolitana se encuentra en la busqueda de Manuel De Jesús Becerra Quijano, requerido en el marco de una investigación por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de apropiación indebida.

Según las autoridades, la investigación está relacionada con la supuesta apropiación de una alta suma de dinero que una pareja de extranjeros le habría transferido para la adquisición de un apartamento.

Registros judiciales dan cuenta de que Becerra ya había sido condenado previamente por un delito contra el patrimonio económico, mediante sentencia dictada el 15 de septiembre de 2010.

Contra esa decisión presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el cual no fue admitido.

En distintos artículos publicados en portales web como Excelsior, Becerra figura como abogado con experiencia en la industria offshore y ofreciendo a sus clientes plazos de tramitación que, según se indica, no superan las 48 horas.

El prontuario de Quijano se puede constatar en una resolución de la CSJ del 2019, donde lo suspende por un año del ejercicio de la abogacía, tras determinar que incurrió en faltas al Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado relacionadas con el manejo de dinero entregado por un cliente.

Según el expediente, el abogado recibió al menos $133,864 para la realización de trámites vinculados con la constitución de sociedades y la compra de un apartamento. Sin embargo, las gestiones no se concretaron y el dinero no fue devuelto.

La investigación revela que Becerra utilizaba una oficina bajo el nombre “Becerra & Becerra”, aunque esta pertenecía a otra persona y solo se le facilitaba un escritorio.

La Fiscalía solicitó que de obtener alguna información sobre el paradero de Becerra, se comunique a los teléfonos 524-9342, 524-4982, 524-2655 o 524-2420, correspondientes a la Sección Cuarta de Delitos contra el Patrimonio Económico.