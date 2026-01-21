Ministerio Público inicia investigación por supuesto intento de soborno a representante de Belisario Porras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio Público (MP) abrió una investigación de oficio a raíz de las declaraciones del representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, sobre haber recibido un ofrecimiento de $100 mil para apoyar la gestión de la empresa Revisalud para la recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

Una nota de prensa del MP destaca que iniciará las diligencias para recabar información necesaria, verificar los hechos denunciados y determinar posibles responsabilidades penales, garantizando en todo momento el debido proceso.

Durante una sesión del Concejo Municipal de San Miguelito Valverde denunció que tres personas se apersonaron a su junta comunal y le ofrecieron la suma de $80 mil para apoyar la gestión de Revisalud, mientras que los otros $20 mil serían para quienes realizaron la gestión.

Valverde también anunció la presentación de una denuncia penal para que las autoridades investiguen estos hechos. Sin embargo, durante su intervención en el Concejo Municipal no identificó a quienes le ofrecieron el dinero.

La empresa Revisalud ya no está a cargo de la recolección de la basura en San Miguelito. Foto: Anel Asprilla

La recolección de la basura en San Miguelito ha originado una serie de controversias por la entrada de la Autoridad de Aseo en el proceso de recolección de desechos sólidos en San Miguelito, luego que el contrato de Revisalud concluyó y la licitación pública para que otra empresa asumiera ese trabajo no se concluyó.