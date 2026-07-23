Ministerio Público investiga presunto engaño en reclutamiento para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público (MP) mantiene abierta una investigación por el reclutamiento, presuntamente mediante engaños, de ciudadanos panameños para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Fuentes del MP revelaron que el pasado lunes se presentó, en la provincia de Chiriquí, una denuncia relacionada con un joven que fue contactado para trabajar en Rusia, pero que, en realidad, era para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Tras la denuncia, la Fiscalía de Atención Primaria de la provincia de Chiriquí realizó una serie de diligencias en las que estableció que el joven es mayor de edad y salió voluntariamente de Panamá con sus documentos en regla. No obstante, continúan realizándose otras diligencias relacionadas con estos hechos.

Algunas personas han señalado que jóvenes desempleados han aceptado viajar a la zona del conflicto para prestar servicios como mercenarios en esa guerra.

‘La Prensa’ investigó el reclutamiento de un panameño para la guerra

Recientemente, La Prensa publicó la investigación “Dante en Ucrania”, que trata del caso de un joven panameño que, tras quedarse sin dinero y varado en Europa, recibió una oferta para enrolarse en las fuerzas rusas que combaten en la guerra de Ucrania.

El reportaje reconstruye cómo un encuentro casual en un bar de Berlín terminó conduciéndolo a uno de los conflictos más sangrientos del siglo XXI y expone los mecanismos utilizados para captar combatientes extranjeros.

[Lea también: Dante en Ucrania: El vuelo clandestino que terminó sobre el frente de guerra]

Miles de extranjeros han muerto combatiendo para Rusia

La denuncia conocida por el MP de Panamá surge en un contexto en el que diversos medios internacionales han documentado el reclutamiento de ciudadanos extranjeros para combatir del lado ruso.

Una investigación de la BBC, titulada De Cuba a Vietnam: los miles de extranjeros que han muerto combatiendo para Rusia en la guerra con Ucrania, reveló que al menos 3,586 extranjeros de más de 40 países han muerto desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania.

El reportaje señala que entre los fallecidos hay reclusos reclutados en cárceles rusas, migrantes que aseguran haber sido engañados o forzados a alistarse, voluntarios atraídos por los altos salarios y soldados norcoreanos enviados en virtud de un acuerdo entre Moscú y Pyongyang.

Más de cuatro años de guerra

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando las fuerzas rusas lanzaron una invasión a gran escala del territorio ucraniano por orden del presidente Vladimir Putin.

Moscú justificó la ofensiva alegando razones de seguridad y la necesidad de proteger a las poblaciones prorrusas del este de Ucrania, además de frenar un eventual ingreso de ese país a la OTAN.

Ucrania y la mayor parte de la comunidad internacional calificaron la invasión como una violación del derecho internacional y de la soberanía ucraniana.

Desde el inicio de la invasión, el conflicto ha provocado una de las mayores crisis humanitarias en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La guerra aún continúa sin una solución negociada.