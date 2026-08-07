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    DICTADURA MILITAR

    Ministerio Público pide más tiempo para investigar el caso de Rita Wald

    La investigación por la desaparición de la estudiante Rita Wald fue cerrada en varias ocasiones, pero el Ministerio Público solicitó su reapertura.

    Juan Manuel Díaz
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    Ministerio Público pide más tiempo para investigar el caso de Rita Wald
    Aprehensión de Emilio Garzola Ruiz, luego de ser deportado desde Nicaragua. Captura de pantalla

    El Ministerio Público (MP) presentó una solicitud ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales para extender el período de investigación con el objetivo de esclarecer las causas de la desaparición forzada de Rita Wald, ocurrida en 1977.

    +info

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    La solicitud está consignada en el edicto No. 97, fijado en el tablero del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales el 5 de agosto. Sin embargo, el documento no precisa el período adicional solicitado por la Fiscalía Superior de Descarga, a cargo de la investigación.

    El edicto señala que entre los investigados por este caso figuran Luis Gómez y Emilio Garzola. Cabe recordar que este último permanece detenido desde el pasado 24 de julio, luego de ser extraditado desde Nicaragua, donde permanecía desde hace varios años.

    Ministerio Público pide más tiempo para investigar el caso de Rita Wald
    La estudiante Rita Wald desapareció en el año 1977.

    De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía, Garzola fue la última persona que vio con vida a Wald, una estudiante de 17 años que participaba en grupos estudiantiles que adversaban a la dictadura militar (1968-1989).

    Según Geomara Guerra, fiscal a cargo de las pesquisas, esta investigación, que data de hace 50 años, fue reabierta en 2024 tras el surgimiento de nuevos elementos que podrían contribuir a establecer las causas de la desaparición de la estudiante.

    La Fiscalía indagó a Garzola y ordenó su detención provisional, aunque no han trascendido detalles de lo declarado por el investigado durante su comparecencia ante el Ministerio Público.

    El caso de Rita Wald aparece en el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado en 2002, que recoge las historias de las personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura militar.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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