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    Informes de inteligencia

    Ministro Frank Ábrego niega presencia del Clan del Golfo y guerrilleros en el país

    Flor Cogley L.
    Ministro Frank Ábrego niega presencia del Clan del Golfo y guerrilleros en el país
    Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública. Archivo

    En Panamá no existe la presencia del Clan del Golfo ni de la guerrilla o paramilitares de Colombia.

    Así lo aseguró el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, luego de publicaciones de la revista colombiana Semana, las cuales aseguran que en suelo panameño se refugian capos del Clan del Golfo - la mayor organización criminal de ese país - y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    El medio extranjero atribuyó esta información a fuentes de inteligencia del país sudamericano.

    “Oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna información al respecto”, declaró Ábrego, en el programa Debate Abierto. Agregó que las autoridades panameñas tiene una “comunicación directa con 16 organizaciones de inteligencia que maneja Colombia, igual que hay fuentes como Ameripol o la Combifron”, la Comisión Binacional Fronteriza de ambos países.

    Ábrego recordó que durante años Panamá fue “el área de descanso de la guerrilla colombiana y los grupos paramilitares”, lo que “produjo grandes alteraciones en la provincia de Darién y en la comarca Guna Yala”. Agregó que con las labores realizadas por la fuerza pública a comienzos de la década de 2010, se logró garantizar que ya no haya campamentos de la guerrilla colombiana y de paramilitares”

    El jueves pasado, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo que miembros del Clan del Golfo estarían huyendo a Panamá.

    Flor Cogley L.

    Editor

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