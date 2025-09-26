Panamá, 26 de septiembre del 2025

    Ministro Ábrego pide al MEF reconsiderar recorte presupuestario para el 2026

    Juan Manuel Díaz
    Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública. Foto: Captura de pantalla TVL

    El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, reveló que el presupuesto para 2026 sufrió un recorte de $118 millones, lo que afectará las operaciones para combatir el crimen organizado, las redes de tráfico de drogas y el ciberdelito, además de impedir el reemplazo de los agentes que se jubilen.

    Ábrego explicó que los recortes aplicados pueden limitar una serie de inversiones necesarias para enfrentar la delincuencia, establecer acciones preventivas en las áreas más conflictivas y atender el crecimiento de las pandillas.

    El funcionario indicó que estos recortes impedirán el nombramiento de unas mil nuevas unidades, que reemplazarían a unos 800 miembros de la Policía que deben jubilarse.

    También informó que el Ministerio de Seguridad debe cubrir el pago de $76 millones en salarios y vigencias expiradas correspondientes a policías jubilados.

    Asimismo, destacó que el recorte presupuestario impactará proyectos de inversión previstos para reforzar la vigilancia en áreas donde la actividad delictiva ha aumentado.

    Ábrego detalló que una de las instituciones de seguridad más afectadas será el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), al que se le recortaron $16 millones para 2026, lo que podría comprometer operaciones de asistencia social, rescate y combate al narcotráfico.

    De igual manera, se aplicó un recorte de $1.7 millones al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), lo que podría afectar las labores de vigilancia en las zonas fronterizas.

    El Ministerio de Seguridad había solicitado para 2026 un presupuesto de $1,402 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de $983.1 millones.

    La sesión en la Comisión de Presupuesto se tornó tensa cuando el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Bolota Salazar, acusó a los estamentos de seguridad de recibir millones de dólares en detrimento de las universidades estatales, que han enfrentado fuertes recortes presupuestarios.

    Por su parte, el diputado Rafael Buchanan (PRD) denunció que su teléfono ha sido intervenido por los estamentos de seguridad y que drones vigilan su residencia durante la noche.

    Sin embargo, Ábrego rechazó estas acusaciones y aseguró que los estamentos de seguridad no realizan acciones de espionaje ni de vigilancia contra diputados.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

