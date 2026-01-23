Minuto a minuto del juicio Odebrecht: fiscalía presenta objeciones a pruebas extraordinarias de las defensas
El juicio por los sobornos de Odebrecht se reanuda este viernes 23 de enero, cuando la fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, sustenta sus objeciones a las pruebas extraordinarias presentadas por las defensas de los imputados.
Cumplida esta fase, la jueza penal Baloisa Marquínez, decidirá la admisión de las pruebas extraordinarias.
La juez explicó que en este caso no se puede continuar con el juicio al estar una de los imputados en estado de indefensión, por no mantener un abogado defensor presente en la sala.
Ángel Álvarez, del equipo de defensa de Ricardo Martinelli, planteó que por la escasez de tiempo la juez probablemente no pueda tomar una decisión en cuanto a las pruebas.
Guillermina McDonald, abogada de Navin Batkha, dijo que espera que la juez resuelva este viernes la admisión de las pruebas presentadas tanto por la Fiscalia como las defensas.
