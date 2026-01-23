Panamá, 23 de enero del 2026

    Caso de corrupción

    Minuto a minuto del juicio Odebrecht: fiscalía presenta objeciones a pruebas extraordinarias de las defensas

    Juan Manuel Díaz
    23 ene 2026 - 01:37 PM
    Ruth Morcillo, fiscal del caso Odebrecht. Archivo

    El juicio por los sobornos de Odebrecht se reanuda este viernes 23 de enero, cuando la fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, sustenta sus objeciones a las pruebas extraordinarias presentadas por las defensas de los imputados.

    Cumplida esta fase, la jueza penal Baloisa Marquínez, decidirá la admisión de las pruebas extraordinarias.

    La juez explicó que en este caso no se puede continuar con el juicio al estar una de los imputados en estado de indefensión, por no mantener un abogado defensor presente en la sala.

    A pocos minutos de iniciado el juicio, la juez Marquínez suspendió la sesión temporalmente por la inasistencia del abogado particular de Jaumes Pamies, quien no compareció.

    Decretan receso de 20 minutos. Ante la ausencia de Jaumes Pamies y de un representante de su defensa, la jueza Marquínez decretó el receso para que se ubique a un representante de la firma Infante Pérez Almillano, y de esta forma continuar con la audiencia.

    Ángel Álvarez, del equipo de defensa de Ricardo Martinelli, planteó que por la escasez de tiempo la juez probablemente no pueda tomar una decisión en cuanto a las pruebas.

    Guillermina McDonald, abogada de Navin Batkha, dijo que espera que la juez resuelva este viernes la admisión de las pruebas presentadas tanto por la Fiscalia como las defensas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    TEMAS: Odebrecht

