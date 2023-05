Minuto a Minuto - Tercer día del juicio del caso New Business

10:24 a.m.: El fiscal Uris Vargas pregunta a la testigo Gracie Rodríguez si conocía la sociedad Epasa, cuándo fue creada, quiénes eran sus beneficiarios finales o si tuvo alguna relación con Epasa o firmado algún documento que la involucre a esa sociedad. Rodríguez dijo que en algún momento firmó como directora nominativa de Epasa, por medio de la firma forense Chanis Asociados.

10:18 a.m.: Sube al estrado la testigo Gracie Rodríguez de Cedeño, secretaria en una firma de abogados, quien fue requerida como testigo por José Felix Martín, abogado del imputado Daniel Ochy Díez. La testigo dijo no conocer a Ochy ni a la empresa Transcaribe Trading (TCT), una de las contratistas del Ministerio de Obras Públicas que desembolsó dineros que eventualmente fueron depositados en la cuenta a nombre de New Business Services Ltd., utilizados para adquirir Epasa en el año 2010.

10:14 a.m.: La juez llama a los testigos Francisco Arias Galindo, Delio De León Mela, Oliver Muñoz Esquivel, Jaime Sánchez, Julio Quijano, Lizbeth Jiménez, Óscar Cabrera, Mireya Montenegro, Lilia Judith Tovar De León y Joaquín Rodríguez Salcedo. Se les informa que todos están ausentes, pese a que las citaciones habían sido debidamente diligenciadas.

9:45 a.m.: Osvaldo Borrell, de Global Bank, contó que el equipo de cumplimiento del banco le llamó para informarle que la cuenta bancaria a nombre de New Business Services Ltd. superó el “perfil transaccional” declarado al momento de apertura de la cuenta en Global Bank Overseas Ltd. Agregó que el equipo de cumplimiento le pide entonces que contacte a Moisés Levy (ya fallecido). En el expediente consta que en el banco, Levy informó que él era el beneficiario final de New Business y que participaría en la compra de un periódico, por lo cual estaría recibiendo “aportes” de sus socios.

9:25 a.m.: El fiscal Emeldo Márquez pregunta a Borrell sobre el reporte que hizo la entidad bancaria sobre la “actividad sospechosa” en la transacción para la compra de Epasa. Borrell responde que esto se comunicó a la Unidad de Análisis Financiero.

Llamada de atención

La juez Marquínez a la defensa de Ricardo Martinelli: "el hecho de que hayan varios abogados sustitutos no da lugar para que la defensa se ejerza de una manera desordenada".

9:15 a.m.: Se presenta el primer testigo de la defensa. Es Osvaldo Borrell, vicepresidente senior de banca corporativa de Global Bank, quien dijo contar con 26 años de labores en dicho banco.

9:07 a.m.: En este día, el juicio avanza con los testigos de la defensa.

9:06 a.m.: La juez Baloisa Marquínez abre el tercer día del juicio del caso New Business.

