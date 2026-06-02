Motín, muertos y fuga: así escaparon más de 80 reos de La Joyita

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades logaron la recaptura de unos 80 privados de libertad que se fugaron de la cárcel de La Joyita durante una reyerta.

Lo que comenzó como un operativo rutinario de traslado de reclusos terminó convirtiéndose en una de las jornadas más caóticas registradas en el sistema penitenciario panameño.

La movilización de un grupo de internos desde la cárcel La Joyita hacia otro penal abrió una ventana de oportunidad que fue aprovechada por miembros de bandas rivales para desatar un ataque dentro del centro penitenciario.

El saldo dejó al menos dos privados de libertad muertos, ocho heridos y tres agentes policiales lesionados. En medio de la reyerta, decenas de reclusos aprovecharon el desorden para escapar de las instalaciones. La fuga fue masiva.

La violencia estalló cerca de las 2:30 p.m. del lunes 1 de junio, mientras las autoridades realizaban la redistribución de internos que serían trasladados a un centro penitenciario en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los reportes preliminares, la violencia habría sido detonada por el traslado de uno de los cabecillas de una pandilla, una medida que generó descontento entre algunos grupos criminales recluidos en La Joyita.

Entonces, la reyerta escaló rápidamente y derivó en una fuga masiva de privados de libertad que aprovecharon el caos para abandonar el penal.

Según las autoridades, los reos se dispersaron hacia sectores como Tanara, Las Garzas, Pacora y otras comunidades cercanas al complejo penitenciario de La Joya, en el sector este de Panamá, lo que obligó a desplegar un operativo de búsqueda y recaptura.

El traslado de un grupo de internos de La Joyita hacia otro centro penitenciario derivó en un violento enfrentamiento entre privados de libertad de bandas rivales. El hecho dejó un saldo preliminar de tres reclusos fallecidos, ocho heridos y tres agentes policiales lesionados.… pic.twitter.com/zD7TZRVbXl — La Prensa Panamá (@prensacom) June 2, 2026

Horas después, las autoridades habían logrado recapturar a unos 80 privados de libertad que, según los reportes preliminares, escaparon de La Joyita durante el motín. No se ha revelado la cantidad exacta de personas que se fugaron.

El director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa, no se ha pronunciado.

Por la cantidad de recapturados, se trataría de la fuga de reos más grande registrada en la historia reciente de Panamá, un episodio que vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones de hacinamiento y los controles de seguridad dentro del sistema penitenciario.

Recapturan a uno de los reos que se fugó de La Joyita

La cárcel La Joyita tiene capacidad para albergar un total de 2,837 privados de libertad, pero en la actualidad su población penitenciaria alcanza los 4,801 internos.

Las cárceles del país tienen una sobrepoblación de 10,227 internos, los cuales en su mayoría se concentran en las cárceles de La Joya, La Joyita y La Nueva Joya.

La exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmerlada de Troitiño, aseguró que los penales panameños se han convertido en sitios de encerramiento, en los que no hay programas para la reinserción social.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda y control en diversos puntos, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias que permitieron la evasión y esclarecer los hechos ocurridos durante la fuga en el centro penitenciario La Joya.



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Troitiño destacó que la ausencia de programas de resocialización coherentes con la realidad impide que los privados de libertad puedan encontrar herramientas para reintegrarse socialmente.

Se desconoce si la huida se dio con colaboración de custodios del penal, si los reos salieron por la puerta principal de la cárcel o si utilizaron una ruta de escape que previamente había sido planificada.

Lo que resulta difícil de explicar es cómo un grupo de al menos 80 personas logró abandonar el penal sin ser detectado. Se trata de una cantidad de personas equivalente a la ocupación máxima de un Metrobús.

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