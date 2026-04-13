Panamá, 13 de abril del 2026

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    PANDILLERISMO

    Muere agente de la Policía Nacional tras tiroteo en El Chorrillo

    José González Pinilla
    Muere agente de la Policía Nacional tras tiroteo en El Chorrillo
    La Policía se toma El Chorrillo. Cortesía/PN

    Un sargento segundo de la Policía Nacional falleció la noche de este domingo 12 de abril tras resultar herido durante un enfrentamiento armado registrado en el corregimiento de El Chorrillo, en la ciudad de Panamá.

    La víctima fue identificada como Elbis Espinoza, quien recibió un impacto de bala en el pecho y, pese a haber sido trasladado para recibir atención médica especializada, se confirmó posteriormente su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

    En el mismo hecho, otra unidad policial, una mujer, también resultó herida, según según reportes preliminares.

    Muere agente de la Policía Nacional tras tiroteo en El Chorrillo
    Buscan al sospechoso del asesinato del agente policial en El Chorrillo.

    Tras el ataque, la Policía Nacional anunció el despliegue de operativos en el área para dar con los responsables y llevarlos ante las autoridades judiciales.

    En las últimas semanas, la violencia se ha apoderado de calles y barrios en varios sectores de la ciudad de Panamá, lo que ha dejado un saldo de muertos y heridos.

    Durante los dos primeros meses de 2026 se han reportado 77 homicidios, según datos del Ministerio Público, mientras que 2025 cerró con 593 casos.

    Solo en El Chorrillo operan unas nueve pandillas, según informes de 2025.

    José González Pinilla

    Editor

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