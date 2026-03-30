Panamá, 30 de marzo del 2026

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    Violencia

    Muere en balacera excandidato a representante de Juan Díaz

    Juan Manuel Díaz
    Muere en balacera excandidato a representante de Juan Díaz
    Jesús Alemán también era juez de boxeo profesional. Tomada de Instagram

    Una balacera registrada este domingo en el sector de Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz, dejó como resultado un muerto y al menos siete heridos.

    Se conoció que la víctima fatal es Jesús Alemán, quien fue candidato a representante de Juan Díaz.

    Alemán estaba en una cancha de fútbol cuando se dio la balacera, en un hecho confuso, y de forma preliminar se informó que recibió cerca de siete disparos.

    Fuentes policiales indicaron de forma preliminar que unos sujetos se bajaron de un auto y empezaron a disparar contra el grupo que estaba en el lugar.

    En la balacera resultaron heridas unas siete personas, que fueron trasladadas a centros médicos.

    En el sector se desplegó un operativo policial para dar con los responsables del hecho.

    “Recibiendo la lamentable noticia de una balacera en una liga, con al menos un muerto y varios heridos. Según los informes recibidos, el fallecido fue Jesús Alemán, convencional panameñista y ex candidato a representante de Juan Díaz. Mi pésame a sus familiares y amigos”, reaccionó en redes sociales el expresidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón.

    Alemán también era juez de boxeo profesional en cartillas nacionales e internacionales.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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