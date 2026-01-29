Panamá, 29 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CRIMEN

    Muere menor de 14 años, hijo del cantante Jr. Ranks, en tiroteo en Colón

    José González Pinilla
    El hijo Jr. Ranks murió en el sector de la Dieciséis de Junio, en Puerto Escondido, Colón.

    Un menor de 14 años de edad, hijo del cantante de género urbano Juan Vargas, mejor conocido como Jr. Ranks, murió la noche del miércoles en medio de un tiroteo registrado en la provincia de Colón.

    De acuerdo con las autoridades, el joven se encontraba cenando en una residencia ubicada en la calle La Honestidad, del sector Dieciséis de Junio, en Puerto Escondido, cuando sujetos que se desplazaban en un vehículo de color rojo comenzaron a disparar.

    El menor, residente en la ciudad de Panamá, se encontraba de vacaciones en Colón junto a familiares e intentó huir del ataque, pero no lo logró. Tras recibir varios impactos de bala, fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde los médicos dictaminaron su fallecimiento.

    En el tiroteo, un joven de 21 años resultó herido en una pierna.

    La Policía informó que el vehículo utilizado en el ataque fue abandonado en otro sector de Puerto Escondido. Hasta el momento, no hay personas aprehendidas.

    José González Pinilla

    Editor

