Panamá, 12 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Muere Policía tras ataque armado en Caimitillo

    Redacción de La Prensa
    Muere Policía tras ataque armado en Caimitillo

    La Policía Nacional confirmó este viernes 12 de diciembre la muerte del capitán post mortem José Izasa Melo, quien falleció tras recibir disparos por parte de dos sujetos que escapaban de una intervención policial en el corregimiento de Caimitillo, en el sector norte de la provincia de Panamá.

    El incidente se registró cuando unidades atendían un aviso sobre dos hombres que realizaban detonaciones en el área de Calzada Larga.

    Según el reporte oficial, los individuos hicieron caso omiso a la orden de alto, lo que derivó en impactos contra el uniformado, provocándole heridas mortales.

    La institución calificó el hecho como un acto de violencia e irrespeto y recordó que los policías se exponen a riesgos diarios en cumplimiento de sus funciones.

    Asimismo, la Policía aseguró que mantiene operativos para ubicar a los responsables del “cobarde ataque”.

    El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, emitió un mensaje para los delincuentes.

    “La delincuencia no tendrá tregua, venga de donde venga. Todo aquel que atente contra la vida de un policía será rastreado, identificado y puesto a órdenes de la justicia...“, precisó en su cuenta de X.

    Redacción de La Prensa


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Los combustibles bajarán de precio a partir de este viernes 12 de diciembre. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Embajador de Estados Unidos toma el desayuno chino con la diputada Patsy Lee. Leer más
    • Tensiones en España salpican a Panamá por el Congreso Internacional de la Lengua. Leer más
    • Los aprehendidos de la operación Bávaro: Brands, la exreina y los tres hijos. Leer más