Muere Policía tras ataque armado en Caimitillo

La Policía Nacional confirmó este viernes 12 de diciembre la muerte del capitán post mortem José Izasa Melo, quien falleció tras recibir disparos por parte de dos sujetos que escapaban de una intervención policial en el corregimiento de Caimitillo, en el sector norte de la provincia de Panamá.

El incidente se registró cuando unidades atendían un aviso sobre dos hombres que realizaban detonaciones en el área de Calzada Larga.

Según el reporte oficial, los individuos hicieron caso omiso a la orden de alto, lo que derivó en impactos contra el uniformado, provocándole heridas mortales.

La institución calificó el hecho como un acto de violencia e irrespeto y recordó que los policías se exponen a riesgos diarios en cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, la Policía aseguró que mantiene operativos para ubicar a los responsables del “cobarde ataque”.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, emitió un mensaje para los delincuentes.

La delincuencia no tendrá tregua, venga de donde venga. Todo aquel que atente contra la vida de un policía será rastreado, identificado y puesto a órdenes de la justicia. El Estado no claudica. Respaldo total a las unidades de la Fuerza Pública, que con honor y valentía cumplen…

