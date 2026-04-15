Panamá, 15 de abril del 2026

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    EMERGENCIA

    Muere trabajador tras desplome de elevador en edificio de la DGI

    José González Pinilla
    Muere trabajador tras desplome de elevador en edificio de la DGI
    Los bomberos llegaron al edificio de la DGI para rescatar a uno de los trabajadores. Cortesía: @SOS_PTY

    Una persona falleció la noche de este martes 14 de abril, luego de que uno de los elevadores del edificio donde se ubican las oficinas principales de la Dirección General de Ingresos (DGI), en la avenida Balboa, se desplomara.

    De acuerdo con informes preliminares, la víctima se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en el ascensor al momento del accidente. Además, se reportó una segunda persona atrapada y herida, la cual posteriormente fue rescatada.

    Estos trabajadores pertenecen a una empresa que presta servicios a la entidad.

    Miembros del Cuerpo de Bomberos han acudido al lugar para efectuar las labores de rescate, mientras que personal de las autoridades judiciales se presentó en el sitio para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones correspondientes.

    En desarrollo...

    José González Pinilla

    Editor

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