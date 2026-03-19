Muerte de dos perros en Colón: el relato del dueño, la versión policial y las dudas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La muerte de dos perros de la raza american bully por presunta asfixia dentro de un vehículo en Colón ha encendido las alertas y generado diversas reacciones.

El hecho ocurrió el pasado domingo 15 de marzo. Eran aproximadamente las 7:00 p.m., luego de que Josué Alarcón, propietario de los canes, fuera detenido por miembros de la Policía Nacional.

La historia

En conversación con La Prensa, Alarcón explicó que todo comenzó cuando se dirigió a un cuadro de juegos en Buena Vista, cerca de las 6:00 p.m., con la finalidad de recrearse por un momento. En el lugar había familias con niños, quienes se acercaron a acariciar a los perros y a hacer preguntas sobre la raza, según relató.

Aclaró que, si bien en el sitio había policias, según su relato, estos no fueron alertados por la presencia de los perros, sino por un hombre que, según dijo, se encontraba en presunto estado de ebriedad y alteraba el orden público. Este individuo también fue detenido y trasladado al cuartel.

Alarcón narró que el problema comenzó cuando ya se retiraba del lugar y fue abordado por el encargado de la estación policial, quien le indicó que los perros debían portar correa. Él respondió que en ese momento no tenía “soga”, pero aseguró que los animales eran mansos.

“Ellos compiten, están entrenados, van, vienen, viajan conmigo”, relató, al tiempo que explicó que sus mascotas eran de competencia y que la raza se caracteriza por ser tranquila, a pesar de su apariencia intimidante.

De acuerdo con el joven colonense, la respuesta del oficial fue en tono elevado. Acto seguido, le solicitó su cédula, la cual se encontraba en su vehículo. Según su versión, cuando se dispuso a buscarla, escuchó que el agente sacaba gas pimienta. Aunque explicó que no abandonaría el lugar, fue esposado y trasladado a la estación.

De igual forma, destacó que, aunque se realizaron revisiones en el momento, fue él quien informó a los policías que portaba un arma, para la cual mantiene permiso vigente.

Relató que los perros fueron llevados desde el cuadro de juegos hasta el cuartel por una joven que se encontraba en el sitio, cuyos hijos habían estado interactuando con los animales y que, al notar la situación, se ofreció a transportarlos en su auto.

Los canes permanecieron varias horas dentro del vehículo, estacionado fuera de la estación. Durante ese tiempo, Alarcón aseguró que solicitó en repetidas ocasiones poder verificar su estado, pues estaba preocupado por dejarlos solos por tanto tiempo.

Indicó que recibió negativas hasta que un policía accedió a permitirle ir a verlos. Sin embargo, cuando llegó al vehículo, ya era demasiado tarde: los perros habían fallecido.

Añadió que, pese a la gravedad de la escena, se le indicó que debía regresar al cuartel, donde permaneció detenido hasta las 12:00 a.m.

Alarcón afirmó que, aunque pudo comunicarse con una jueza de paz, nunca se le explicó el motivo de su detención ni se le impuso medida alguna. Únicamente firmó una boleta de liberación.

Shiroishi y Gunner

Los perros, de nombres Shiroishi y Gunner, eran de la raza american bully y estaban entrenados para competencias y exhibiciones. Según su propietario, requerían buena salud, alimentación adecuada y un entorno tranquilo, ya que cualquier situación de estrés podía afectar su rendimiento.

Indicó que esta raza es generalmente dócil y no se utiliza como guardián del hogar. “Es una raza bien controlada”, señaló, y agregó que cada ejemplar cuenta con un número de registro que permite monitorear su historial genético, lo que la diferencia de otras razas con las que suele confundirse.

Explicó que los animales rara vez salían y, cuando lo hacían, permanecían dentro del vehículo, por lo que no acostumbraba a mantenerlos con correa.

¿Qué dice la Policía?

Cuando el caso se divulgó en redes sociales, comenzó el debate. El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se pronunció al respecto.

Fernández indicó que “hay bastante evidencia que no se ha comentado en redes sociales”, la cual será presentada por la institución en el marco de la investigación.

Reiteró, además, que la entidad “no tiene responsabilidad en los hechos” y subrayó que los oficiales son “respetuosos de los derechos de los animales”.

Por su parte, en un comunicado, la Policía señaló que, contrario a lo relatado por Alarcón, el vehículo fue encontrado estacionado a orillas de una carretera alrededor de las 10:00 p.m., con los animales en su interior.

Agregaron que sus unidades no tuvieron contacto con los canes ni con el vehículo, y rechazaron las versiones difundidas en redes sociales que responsabilizan a la institución.

La Policía Nacional suele divulgar en sus plataformas digitales operativos de rescate y protección de animales como parte de su estrategia de comunicación institucional, en los que destaca intervenciones a favor del bienestar animal.

¿Qué dice la ley?

En Panamá, la Ley 70 de 2020 establece medidas para prevenir, erradicar y sancionar el maltrato, el abandono y los actos de crueldad contra los animales domésticos.

El artículo 11 dispone que los propietarios de perros y gatos deben identificarlos con placas u otros elementos distintivos que incluyan el nombre del animal y el número de teléfono del dueño.

Asimismo, señala que el incumplimiento de esta norma conlleva sanciones que van desde multas de cien balboas $100 hasta quinientos balboas $500, además de trabajo comunitario.

La ley también contempla el rescate del animal y su traslado temporal a una asociación protectora o a un albergue municipal.