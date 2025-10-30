Panamá, 30 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Justicia

    Proyecto de ley que permite extinguir penas sigue bajo revisión, afirma Mulino

    Juan Manuel Díaz
    Presidente José Raúl Mulino se refirió al proycto de Ley 174.. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente José Raúl Mulino aseguró no haber tomado una decisión sobre el proyecto de Ley 174 que introduce modificaciones al Código Penal, y que permite que el perdón de la víctima extinga la pena en el caso de algunos delitos que hayan sido juzgados.

    “Este proyecto está en Presidencia bajo análisis y le he pedido a los abogados que lo revisen muy bien para ver si se sanciona o se veta, no lo he visto, pero sé que hay una diversidad de delitos con posibilidades de extinción a partir del perdón de la víctima”, precisó el mandatario.

    En su habitual conferencia de los jueves, que en esta ocasión se desarrolló en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Panamá, Mulino planteó que aún no tiene una opinión formada en cuanto a ese proyecto de ley, por lo que debe revisarlo.

    La iniciativa para reformar del Código Penal es una iniciativa presentada por el diputado Jamis Acosta, del Partido Realizando Metas, y permite la aplicación de la justicia restaurativa, que declararía cumplida la pena tras emisión de una condena en firme, cuando la víctima a través de una conciliación, decide otorgar el perdón al condenado.

    Jamis Acosta, diputado de Realizando Metas, presentó el proyecto de Ley 174. LP/Isaac Ortega

    Entre los delitos que quedarían bajo el paraguas de la nueva norma se encuentran el homicidio culposo simple, las lesiones personales leves, la estafa simple, daños, usurpación indebida, falsificación de documentos, algunos delitos contra la propiedad intelectual y el hurto simple.

    Según el diputado Acosta, la intención del proyecto es lograr una administración de justicia más humanos, eficiente y humana.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


