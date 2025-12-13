Mulino reitera que nada de sirve el esfuerzo de los estamentos de Seguridad ‘si el Judicial no camina a la par’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a cuestionar las acciones de los jueces frente a la delincuencia que vive el país, expresando que el esfuerzo del Ejecutivo y los estamentos de Seguridad no sirve de nada si el Órgano Judicial no camina a la par.

Las declaraciones del mandatario se dan luego del asesinato, este viernes de un teniente de la Policía Nacional, por parte de delincuentes en el corregimiento de Caimitillo, al norte de la provincia de Panamá.

En un comunicado de la Presidencia, se hace referencia a que Mulino no descarta un 2026 con mayor rigurosidad y mano dura contra el crimen.

“No tengan duda que eso viene. Hay forajidos como el de ayer que acabó con la vida de un policía... Mis respetos a esas familias que aportan héroes al país y, a veces, son muy incomprendidas. De nada sirve que el Ejecutivo haga su esfuerzo, a través de los estamentos de seguridad, si el Judicial no camina a la par”, enfatizó el presidente en una gira por la provincia de Chiriquí.

El mandatario afirmó que no se necesitan nuevas leyes, sino cumplir las existentes y dejar de ser artífices de un sistema garantista, como si se hablara de delitos menores.

“De nada sirve lo que hacen nuestros organismos de Seguridad si el Órgano Judicial no pone de su parte”, reiteró.

En reiteradas ocasiones, Mulino ha expresado su inconformidad con las decisiones asumidas por jueces de garantías, en las que se conceden medidas cautelares distintas a la detención provisional en procesos por delitos graves.